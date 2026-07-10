Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, lipsă de armonie în sectorul partenerial; ceva ce nu va funcționa bine în relația cu soții, colaboratorii, asociații sau dușmanii cu care nativii vor discuta în intenția de a rezolva o neregulă, dar disputa va încinge spiritele și se va colora cu patimă, cu nervi, cu stres, cu voce ridicată și cu afirmații bizare.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, situația materială sau patrimonială a nativilor, născută din relația lor cu o persoană sau cu o instituție, se poate schimba brusc, anulând unele premise și conturând noile realități de care părțile vor trebui să țină seama, de-acum încolo, pe fondul influenței puternice a Lunii Noi în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a acționa responsabil și cu respect nu numai față de valorile materiale, ci și de cele istorice, culturale, religioase, de familie, biografice, afective.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, informații alarmante, reale sau exagerate ori false, dialoguri în care se vor face afirmații nejustificate sau manipulatoare.

De aceea, înainte să se pronunțe cu voce tare sau să ia o decizie, Săgetătorii vor trebui să verifice veridicitatea acelor informații. Din 17 iulie, după ora 3:17′, nativii care au funcții ar putea fi obligați să se îndepărteze de colaboratorii ineficienți sau de rea-credință; nevoie de a administra o funcție sau un statut profesional prin ordine, metodă și disciplină a muncii.

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