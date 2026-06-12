Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, activitate curentă desfășurată cu seriozitate, hărnicie și spor. Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, schimbări de peisaj în casa a VII-a, pe fondul Lunii Noi, în Gemeni, din 15 iunie. Se pot stabili relații interumane noi, întâlniri utile, situații care pot fi exploatate în avantajul acestor nativi.

O stare de bine, de încredere, de optimism, de speranță este posibilă prin conjugarea influxurilor planetei Uranus cu ale Soarelui și ale Lunii care vor alcătui faza de Lună Nouă, în Gemeni, din 15 iunie, perioadă în care se pot semna contracte, se pot negocia sau rediscuta activitățile plătite.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie, după-amiaza, rămân valabile analizele noastre din ultimele două săptămâni cu privire la moșteniri, partaje, ieșiri din indiviziune, regim al bunurilor comune sau dobândite în nume propriu prin cadouri, sponsorizări, acte filantropice.

Unele dintre aceste gesturi pun problema unor reglementări cu caracter legal (declarații, semnături, aprobări, oficializări) sau juridic (proces). De aceea, consecințele sau condițiile dobândirii lor pot fi obositoare și enervante; îi pot pune pe nativi pe drumuri sau, într-o altă ipostază, nativii vor fi nevoiți să accelereze aceste formalități pentru a nu pierde niște termene – limită.

Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, cele două case ale comunicării vor evolua sub influența destul de puternică a planetei Venus care, pe 13 iunie, va intra în zodia Leului și, până pe 9 iulie, va crea oportunități de continuare a studiilor, de acceptare în forme de învățământ, mai ales cu scopul perfecționării, în instituții de prestigiu și va netezi comunicarea cu persoanele sau instituțiile din afara țării. Totuși, un moment delicat se va înregistra între 18 și 19 iunie când opoziția lui Venus cu Pluton va genera o piedică, o încurcătură în calea demersurilor unor nativi.

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