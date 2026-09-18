Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, nativii vor da dovadă de optimism sau entuziasm, vor fi energici și motivați. Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, îngrijorări sau încurcături financiare ori nemulțumiri salariale, fie ca urmare a punerii în practică a unor decizii, fie doar ca un zvon alarmant.

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, comunicarea este dificilă; Săgetătorii s-ar putea afla în situații incomode, mai ales în public sau într-o adunare unde se dezbat chestiuni socio-profesionale, în care vor fi obligați să-și oficializeze intențiile sau opinia, și asta nu le conveni, pentru că va declanșa comentarii și ostilități din partea celor cu păreri contrare.

În ziua de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita sectorul relațiilor de prietenie pe care le va consolida dacă acestea vor fi oneste, serioase și profitabile pentru nativi..

Totuși, aceștia trebuie să țină cont de opoziția Soare/Neptun care va funcționa între 23 și 26 septembrie pe axa relațiilor personale și, astfel, ar putea produce tulburări de atitudine, reacții afective disproporționate în plan sentimental ori ar putea accentua diferențe de viziune și de interese asupra unor premize care stau la baza unor acțiuni comune întreprinse de către Săgetători împreună cu prietenii lor; în cazul din urmă, din motive diferite (respect, prudență, diplomație) nativii ar putea să nu formuleze răspunsuri care să stârnească replici în contradictoriu ori să stârnească supărare și decizii radicale.