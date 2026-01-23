Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, disconfort interior născut din concluziile referitoare la relația cu o persoană dragă lor sau cu copiii lor. Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, sănătate în parametri normali.

Efort de securizare a locului de muncă sau a unei activități profesionale pentru care Săgetătorii sunt plătiți. Nativii trebuie să facă diligențele necesare pentru a-și consolida statutul de angajat, mai ales între 6 februarie, când Uranus va reveni la mersul direct, și 26 aprilie, când va părăsi definitiv casa a VI-a a muncii, timp în care va fi un factor activ și util pentru schimbările modului de a câștiga bani prin efort personal.

Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, relațiile parteneriale vor fi marcate de numeroase contacte și dialoguri pe diferite căi de comunicare pe o anume temă de interes comun, fără să se ajungă la rezolvarea lor, iar negativiștii sau dificilii vor fi chiar Săgetătorii, care, știind că nu dețin toate informațiile necesare, nu vor dori să riște.

Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, efort de a înțelege niște prevederi legale prin care s-ar putea rezolva pretențiile lor materiale sau financiare, de unde și întârzierea nativilor în a aborda o anume strategie de rezolvare a dorințelor lor. Cele cinci planete care tranzitează casa a III-a a comunicării, a deplasărilor și a învățăturii îi pot împinge pe nativi într-un vârtej de activități publice (viață socială activă, participarea la acțiuni profesionale sau oficiale) în care vor trebui să se pronunțe pe tema dezbaterii.

Săgetătorii vor dori să se afirme, să se facă remarcați, să impresioneze sau să convingă în luările lor de cuvânt, printr-o atitudine neconformistă de înțelegere a evenimentelor, prin soluțiile curajoase propuse sau prin formulările îndrăznețe exprimate în fața unui public larg sau mai restrâns de specialiști.

