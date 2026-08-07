Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, discuții, negocieri, medieri, audieri, explicații prelungite, risipă de argumente și cuvinte; unele dintre acestea pot altera relațiile parteneriale, degenerând în dispute sau certuri pe fondul conjuncției destul de incomode pe care Marte o va face, între 8 și 11 august, cu steaua fixă Betelgeusa, care poate accentua tendința spre aroganță și autoritarism sau suficiență.

Între 9 august, după ora 10:46′, și 10 august, în sectorul câștigurilor materiale va fi liniște, dar, din 11 august dimineața, Marte va intra în zodia Racului și, până pe 28 septembrie, va intensifica sensibilitatea emoțională a nativilor, atitudinea defensivă și tendința acestora de a se lăsa conduși de sentimente sau de starea de spirit a momentului, când se vor confrunta cu nereguli și inconveniente pe care nu le pot accepta, dar nici nu le pot rezolva.

Între 9 și 25 august, Mercur va tranzita zodia Leului și va crea o atmosferă specială în care mândria, vanitatea sau dorința de emancipare și victorie a nativilor vor atinge cote înalte, împingându-i să ia în calcul variante de viață personală sau profesională pe care în trecut nici nu le-ar fi acceptat.

Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, Luna Nouă în Leu, din 12 august, însoțită de o eclipsă totală de Soare, va crea premisele unei împrejurări remarcabile care să le ofere șansa să deschidă un nou capitol pe baza altor aspirații și așteptări de la ei și de la viață.

Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, Săgetătorii vor face efortul să-și păstreze calmul, să acționeze metodic și supravegheat pentru a nu cădea în capcanele unor tranzite șubrede pentru postura lor publică. Săgetătorii trebuie să evite să-și pună în pericol traseul profesional, pentru că, peste numai patru zile, vor scăpa de prezența Nodului Sud al Lunii în casa a X-a și astfel nu se vor mai confrunta cu plăți karmice.

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