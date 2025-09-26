Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Berbec

Berbec: Ești clar și ușor de înțeles, iar ceilalți sunt gata să te asculte. Este un moment potrivit pentru discuții în cuplu sau întâlniri noi.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Taur

Taur: Organizează-ți timpul astfel încât să poți participa la toate evenimentele și să ai grijă de sănătatea ta. Exercițiile fizice și mesele regulate te vor ajuta să fii în formă.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Gemeni

Gemeni: Ai șansa să întâlnești o persoană interesantă și fermecătoare. Fii deschis și lasă conversațiile să curgă liber.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Rac

Rac: Energia neliniștită te îndeamnă să faci curățenie rapidă și să înfrumusețezi casa. Poți finaliza proiecte care îți aduc o stare de bine.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Leu

Leu: Comunicarea cu familia este intensă și plină de sprijin reciproc. Poate veni o veste importantă, cum ar fi o logodnă sau o sarcină.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Fecioară

Fecioară: Poți primi o propunere importantă și informații utile pentru situația ta financiară. Află cât mai multe pentru a-ți planifica viitorul cu înțelepciune.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Balanță

Balanță: Arată-ți adevărata identitate prin lucrurile pe care le porți sau le afișezi. Fii mândru de convingerile și valorile tale.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Scorpion

Scorpion: Implică-te în pregătirea și sprijinirea copiilor pentru sarcinile școlare. Planifică-te organizat pentru o săptămână productivă.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Săgetător

Săgetător: Așteaptă invitații de la prieteni sau oportunități sociale interesante. Bucură-te de momente pline de voie bună și socializare intensă.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Capricorn

Capricorn: Reputația ta este în creștere și oamenii vorbesc despre tine cu admirație. Profită de aceste momente pentru a-ți consolida imaginea.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Vărsător

Vărsător: Este momentul ideal să începi să-ți economisești mai bine banii. Consultă-te cu un specialist și fă planuri financiare pe termen lung.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie Pești

Pești: Informațiile financiare pot părea copleșitoare, dar conțin tot ce ai nevoie să știi. Analizează-le cu atenție pentru a face alegerile cele mai bune pentru tine.

Atât pentru acum. Rămâi sincer cu tine și alege ce-ți face cu adevărat bine. Ne revedem curând!

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE