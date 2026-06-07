A preluat Rusia controlul dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța? Nicușor Dan a lămurit lucrurile

„În primul rând că diferitele imagini pe care le-am văzut cu toții nu au o bază factuală, deci orice traseu pe care dumneavoastră îl vedeți desenat nu este confirmat de realitate”, a afirmat Nicușor Dan după ședința de la Constanța, cu autoritățile statului, dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine ucrainene.

„Deci nu avem informații cum au ajuns acele drone și ucrainenii nu v-au spus dacă rușii au preluat controlul dronelor sau doar le-au bruiat?”, au întrebat jurnaliștii.

Șeful statului a precizat că nu poate să ofere românilor ipoteze sau speculații neconfirmate factual, de aceea a cerut prudență și un răgaz pentru ca autoritățile să facă alte analize.

„Bineînțeles că există niște informații cu un grad de probabilitate, însă, în acest moment, nu vreau să avansez în ipoteze. Ce pot să spun este că acele imagini pe care le-am văzut cu toții, fie pe televizoare, fie pe rețele sociale, au nevoie de o confirmare faptică și ea va fi făcută. Și, legat de chestiunea asta, ca și în privința dronelor aeriene, principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari, pentru care semnalul este suficient de puternic. Situația cu dronele, și aeriene, și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd. Și tocmai de aceea, nu putem să spunem care a fost traiectoria cu care ea a venit”, a afirmat Nicușor Dan.

„A existat o speculație cum că aceste drone, toate cele patru, ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei, care a venit să descarce petrol la Rompetrol. Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiisk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol. Cum am spus, nu este definit de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancțiuni și a mai făcut de câteva ori traseul acesta”, a conchis președintele.

O dronă marină a explodat vineri, 5 iunie, în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis inițial că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit că Ucraina a informat autoritățile de la București abia după patru ore din momentul când România a identificat drona în Portul Constanța și până când aceasta și alte trei au fost declarate „pierdute de sub control” în Marea Neagră de către Ucraina.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

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