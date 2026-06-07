„Ora la care partea ucraineană ne-a informat este ora 10:00. Și, la ora 10:00, ni s-a spus că la ora 10:26 va exploda, cum s-a și întâmplat”, a spus Nicușor Dan după ședința de la Constanța, cu autoritățile statului, dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine ucrainene. Practic, el a recunoscut că țara condusă de Zelenski a anunțat România de dronă doar înainte ca aceasta să explodeze.

Întrebat dacă a discutat telefonic cu președintele Ucrainei, Zelenski, după incident, Nicușor Dan a răspuns că nu a făcut-o, dar că urmează.

„Nu, dar o vom face, și o parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să fie, să funcționeze în situații ca aceasta”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că dronele ucrainene de tipul celei descoperite în Portul Constanța sunt fabricate cu o tehnologie recentă și că România nu este pregătită să facă față unui eventual atac: „Este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă, dezvoltată de un an, doi. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți, împreună, ne adaptăm pentru acest tip de tehnologie. Ăsta e răspunsul”.

În privința radarelor, șeful statului a explicat că radarele standard „care funcționează perfect împotriva avioanelor nu sunt adaptate pentru drone” și că este nevoie de alte tipuri de echipamente militare.

Apoi, Nicușor Dan a fost întrebat de ce Ucraina a anunțat România despre dronele marine după mai multe ore și, foarte important, doar înainte ca dronele să explodeze. „Când o să aveți evaluarea finală, o să aveți și răspunsul la întrebarea asta”, a susținut președintele.

O dronă marină a explodat vineri, 5 iunie, în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis inițial că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit că Ucraina a informat autoritățile de la București abia după patru ore din momentul când România a identificat drona în Portul Constanța și până când aceasta și alte trei au fost declarate „pierdute de sub control” în Marea Neagră de către Ucraina.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

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