În spatele acestei reușite se află ani de muncă, pasiune pentru știință și sute de ore petrecute în laboratoare și competiții.

Daria a absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea cu media generală 10 și s-a remarcat prin rezultate excepționale la olimpiadele și concursurile naționale de chimie, fizică și matematică, potrivit unui comunicat al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Eleva cu zece pe linie a fost acceptată la Imperial College London, una din cele mai bune universități din lume. Ea a fost selectată printre 100 de studenți internaționali din peste 10.000 de candidați și va studia Biochimia.

Daria a fost acceptată și la University of Warwick, unde a obținut bursa Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarship – Half Fee, care acoperă jumătate din taxele de școlarizare.

În timp ce mulți adolescenți își descoperă încă pasiunile, Daria lucra deja în laboratoare medicale, în liceu. La Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea a participat la testarea compatibilității sanguine și la identificarea unor afecțiuni prin reacții de aglutinare.

„Întâlnirea cu pacienți și contactul direct cu suferința m-au făcut să înțeleg că cercetarea nu înseamnă doar formule și teorii, ci șansa reală de a îmbunătăți viața oamenilor”, mărturisește Daria.

Experiența practică a continuat la MsciTech Summer Camp, unde a studiat chimia forensică și spectroscopia, lucrând cu cromatografie și microscopie.

Un proiect dedicat efectelor cianurii asupra proceselor celulare și potențialului utilizării acesteia în terapii oncologice controlate a fost publicat și premiat cu locul al doilea la nivel național.

Un alt studiu, realizat împreună cu Compania de Apă Oradea, privind calitatea apei potabile din regiune, i-a adus premiul întâi într-o competiție națională, performanță obținută la doar 14 ani.

Daria nu s-a limitat la propriile rezultate. A fondat clubul de științe „GojduMed”, care a reunit sute de elevi interesați de medicină și cercetare, și a organizat activități STEM pentru copii, promovând știința prin experimente interactive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE