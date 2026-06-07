Rețea infracțională cu peste 200 de cazuri documentate

Poliția din Durham, Ontario, a dezvăluit vineri, 5 iunie, rezultatele unei investigații ample, denumită „Project Jetsetter”, care a identificat o rețea de infractori, conform CP 24. Aceste persoane ar intra legal în Canada, având ca scop principal comiterea unor infracțiuni extrem de profitabile.

Investigația, începută în 2019 și desfășurată până în 2026, a strâns peste 200 de incidente la această rețea organizată, cu pierderi financiare confirmate de peste 2,6 milioane de dolari canadieni.

„Turismul criminal este o formă recentă, fără frontiere, de crimă organizată, care are impact asupra vieții de zi cu zi a canadienilor și subliniază necesitatea unor parteneriate globale puternice”, a declarat Mario Panizzon, director general al Serviciului Național de Informații din cadrul Poliției Federale Canadiene.

Până în prezent, 46 de suspecți au fost arestați și sunt acuzați de 1.442 de infracțiuni, iar 164 de mandate de arestare rămân active pentru alte persoane căutate de autorități. Dintre cei arestați, în jur de 40 de persoane sunt români.

„Am descoperit modele îngrijorătoare de infracțiuni structurate, deliberate și repetate, inclusiv furturi din magazine, fraude financiare, coliziuni simulate, furturi prin distragere și exporturi ilegale de vehicule și bunuri”, a declarat șeful poliției din Durham, Peter Moreira.

Escrocherii complexe: „Dirty oil” și fraude cu vehicule

Detectivul Brad Chapman a explicat că majoritatea suspecților identificați provin din România, dar există și un număr mai mic de persoane din India implicate. „Călătoresc frecvent între diverse jurisdicții, comit infracțiuni și, de multe ori, părăsesc țara înainte de a putea fi identificați”, a spus Chapman, citat de CP 24.

Un exemplu al metodelor folosite este escrocheria cunoscută sub numele de „dirty oil”. Infractorii pretind că sunt brokeri sau oficiali guvernamentali și oferă companiilor petrol la prețuri irezistibil de mici, cu mult sub cele ale pieței globale. Pentru a câștiga încrederea victimelor, escrocii pun în scenă un întreg teatru birocratic și trimit contracte, licențe de export și documente de transport cu ștampile oficiale, toate fiind de fapt falsificate.

Un alt exemplu de escrocherie îl reprezintă fraudele cu mașini. Suspecții contactează proprietari de vehicule care doresc să vândă, deteriorează intenționat mașina în timpul unei testări și oferă un preț mult mai mic. Un cuplu din Ontario a fost înșelat în ianuarie 2026, vânzând un Hyundai Santa Fe pentru doar 1.000 de dolari, după ce suspecții au introdus un lichid în țeava de eșapament pentru a simula o defecțiune gravă.

Fraudele cu vehicule includ și modificarea kilometrajului sau utilizarea de documente false pentru obținerea de împrumuturi auto. Vehiculele sunt ulterior transferate către grupuri infracționale sau exportate peste granițe.

Furturi prin distragerea atenției: Vârstnicii, cei mai afectați

Un alt tip de infracțiune frecventă implică furturile prin distragere, în special în rândul persoanelor vârstnice.

„Suspecții pot cere indicații, oferi o îmbrățișare sau un cadou, cum ar fi un colier, în timp ce înlocuiesc bijuteriile reale ale victimelor cu imitații”, a explicat Peter Moreira.

De asemenea, în retail, infractorii folosesc tehnici de distragere pentru a obține carduri bancare și coduri PIN, retrăgând rapid bani sau făcând achiziții frauduloase. Detectivul Brad Chapman atrage atenția că aceste cazuri au crescut cu 268% în regiune comparativ cu anii anteriori.

„Această activitate nu este unică regiunii noastre. Vedem aceleași persoane, metode și rețele active în întreaga zonă metropolitană Toronto și în Canada”, a declarat Chapman.

46 de persoane au fost arestate și alți 164 de suspecți sunt căutați

În cadrul conferinței de presă, poliția a prezentat imagini cu 46 de persoane arestate și cu alți 79 de suspecți căutați. De asemenea, mai sunt cercetați 85 de suspecți, dar pentru aceștia autoritățile nu au publicat fotografii.

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Șeful poliției din Durham, Peter Moreira, a criticat guvernul federal pentru lipsa unui sistem eficient de urmărire a persoanelor care părăsesc Canada și a declarat că sentințele actuale nu descurajează suficient infracțiunile.

„Impactul cumulativ al acestor infracțiuni, nu doar financiar, ci și asupra independenței celor mai vulnerabili cetățeni ai noștri, este cu adevărat respingător”, a spus el, adăugând: „De aceea tratăm aceste cazuri cu cea mai mare seriozitate”.

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