„Gutenberg 42B”, lansată la Bookfest

Noul roman al lui Igor Bergler, „Gutenberg 42B”, a fost lansat la standul Editurii Litera, sâmbătă, 6 iunie, în cadrul Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2026.

Numeroși cititori au venit să descopere cel mai nou thriller semnat de unul dintre cei mai populari autori români ai momentului.

„Mi-a ieșit și cartea asta. E continuarea ‘Bibliei pierdute’ și are un succes incredibil. A avut precomenzi record de aproximativ 25.000 de exemplare. Sper ca vânzările să continue în același ritm”, a declarat Igor Bergler, potrivit Agerpres.

Lansarea cărții a avut loc sâmbăta, 6 iunie Foto: Facebook/Igor Bergler

Ce urmează după „Gutenberg 42B”

Igor Bergler a dezvăluit că lucrează deja la mai multe proiecte editoriale, printre care volumul „Istoria nefardată a creștinismului” și romanul „Automatul lui Kempelen”.

„E istorie, nu are treabă cu teologia. Dar e foarte tare cartea (‘Istoria nefardată a creștinismului’ – n.r.), mai ales că în România e o temă tabu. Nu se discută deloc, dar noi o discutăm. Apoi vine romanul ‘Automatul lui Kempelen’, care e ultra. Automatul acesta a fost o senzație în secolul al XVIII-lea. Era o mașinărie foarte mare de șah cu un turc care muta piesele. Înăuntru era ascuns un pitic și nimeni nu a știut vreodată secretul. S-a descoperit târziu. (…) A făcut turul Europei, inclusiv la curtea lui Napoleon. E o carte faină, cu pitici”, a mai spus Igor Bergler.

Cartea a avut 25.000 de precomenzi Foto: Facebook/Bookfest

O schimbare importantă în universul creat de Igor Bergler

La evenimentul moderat de Mihai Rădulescu au participat jurnalistul Adrian Artene și profesorul de istorie Marcel Bartic, care au vorbit despre noul roman și impactul acestuia asupra publicului.

„Gutenberg 42B” aduce o schimbare narativă importantă în universul construit de Bergler. Dacă în „Biblia pierdută” personajul central era profesorul Charles Baker, noua poveste îl aduce în prim-plan pe comisarul praghez Mikuláš Ledvina, aflat în căutarea unui rău care traversează secolele.

Igor Bergler este cel mai bine vândut autor român Foto: Facebook/Bookfest

Potrivit Editurii Litera, acțiunea readuce cititorii în atmosfera fascinantă a Pragăi și explorează istoria apariției primei cărți tipărite, într-un amestec de mister, istorie și suspans care a consacrat stilul lui Igor Bergler.

Cartea este disponibilă și în format audio și e-book pe aplicația Voxa.

Romanul „Gutenberg 42B” va fi urmat de un nou titlu din universul autorului, „Întoarcerea ereticilor. Minciuna lui Michelangelo”, anunțat pentru anul viitor.

Cine este Igor Bergler

Igor Bergler este cel mai bine vândut autor român. Este remarcat pentru romanele sale de suspans, conspirații și mistere istorice.

Autorul român a reușit să vândă cele mai multe cărți în condițiile în care 70% din români nu citesc nici măcar o carte pe an.

Născut la Timișoara, Bergler a studiat regia de film și comunicațiile audiovizuale la București. A lucrat de-a lungul timpului ca regizor, scenarist, producător și realizator de televiziune.

În ultimul deceniu, numele său a devenit sinonim cu thrillerul istoric românesc, fiind adesea comparat cu Dan Brown datorită combinației de istorie, simbolistică, secrete religioase și acțiune alertă.

Debutul său literar a avut loc în 2015 cu romanul „Biblia pierdută”, un bestseller care a depășit toate recordurile de vânzări pentru literatura română contemporană. Cartea are o notă de 3,91 din 5 pe Goodreads, pe baza a peste 2.400 de evaluări.

A urmat „Testamentul lui Abraham” (2017), considerat de mulți cititori cel mai apreciat volum al seriei Charles Baker, cu nota 4,42 din 5 și peste 1.600 de evaluări pe Goodreads.

„Minciuna lui Michelangelo” are la rândul său o notă impresionantă de 4,41 din 5 pe Goodreads.

Printre romanele publicate de Igor Bergler se numără „Biblia pierdută”, „Testamentul lui Abraham”, „Minciuna lui Michelangelo”, „Cubul lui Metatron”, dar și cel mai nou volum, „Gutenberg 42B”, lansat ca o continuare a universului creat în jurul personajelor sale.

Pe Goodreads, autorul are o notă medie de aproximativ 4,14 din 5, calculată din aproape 7.000 de evaluări.

De-a lungul anilor, Igor Bergler a stârnit atât admirație, cât și controverse.

Fanii îi apreciază documentarea riguroasă și ritmul cinematografic al poveștilor, în timp ce criticii îi reproșează asemănările cu literatura comercială de tip thriller internațional.

Succesul său de public este incontestabil, iar volumele sale se află constant în topurile de vânzări din România.

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