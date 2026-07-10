Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, discuții pe teme financiare sau patrimoniale cu persoane particulare sau cu notari, avocați, experți, evaluatori. Contextul indică și riscul ca neînțelegerile amplificate să se radicalizeze prin argumentele părților și să conducă la transferarea disputei în instanță.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, universul conștiinței de sine, al atașamentelor importante și al convingerilor referitoare la societate, profesie și integrare în medii diferite de viață și preocupări va suferi influența Lunii Noi în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida și apăra valorile în care nativii cred și a-și lărgi orizonul de înțelegere și cunoaștere pentru a dobândi argumente competente, elocvente și de necontestat.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, în sectorul carierei se pot naște puternice conflicte de interese ori se pot crea divergențe născute din refuzul nativilor de a accepta o postură nouă care li se va impune în urma implementării unor măsuri cu caracter organizatoric în instituția unde își desfășoară activitatea; starea de stres și dispută se va menține până pe 28/29 iulie.

Din 17 iulie, după ora 3:17′, șansa de a primi un ajutor material din partea unui prieten: împrumutarea unei sume de bani sau a unui obiect necesar lor, pe moment, recomandare în plan socioprofesional, intervenție utilă în viața de fiecare zi (mic serviciu).

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