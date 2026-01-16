Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, comunicare greoaie, blocaje tehnice, dialog întrerupt, corespondență întârziată, „dialogul surzilor”.

Pe 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va risipi aburii plăcuți ai bunei înțelegeri în familia din care nativii provin cu un moment de surpriză, prin trăirea unor secvențe speciale în preajma zilei de 18 ianuarie, când va avea loc faza de Lună Nouă în Capricorn.

Între 19 ianuarie, după ora 00:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, sectorul relațiilor de familie, al treburilor domestice va fi degajat și va primi multe influențe pozitive care le vor permite nativilor să rezolve repede sau ușor chestiuni casnice ce le tăiau elanul știind cât sunt de plicticoase și costisitoare ca timp și energie. Mai mult, din 20 ianuarie, când Soarele, alături de Mercur, va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 18 februarie. Se va instala o stare de entuziasm, de disponibilitate de a se apuca de treburile grele sau de a face schimbări mai importante în statutul lor patrimonial, locativ sau imobiliar.

Între 21 ianuarie, după ora 08:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, liniște și pace sufletească. Deocamdată, în plan afectiv, e bine. În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, va acționa în sectorul vieții de familie de care vorbeam, atrăgând sau permițând evenimente neprevăzute, schimbări, uneori, forțate sau viziuni și atitudini noi.

Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, stres la locul de muncă. Săptămâna conține și un alt tip de provocare a celor cinci planete în casa comunicării care nu vor permite realizarea prea multor situații pe calea dialogului, aceleași planete, mutate în casa familiei, vor patrona schimbări dintre care, atenție, unele mai puțin plăcute, vor impune reformulări ale stilului de viață; apoi va fi accentul liniștitor în plan afectiv.

