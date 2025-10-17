Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, relațiile cu prietenii vor evolua în nota obișnuită. Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, nativii vor trăi momente speciale provenind de la un „bine” interior (calm și liniște, împăcare și abordare echilibrată a provocărilor cotidiene).

Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, le-ar putea insufla un nou mod de a vedea trecutul sau evenimentele în derulare care să-i conducă la concluzii mai temperate și mai apropiate de adevăr.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, acumularea de cinci posturi astrale (patru planete plus Luna Neagră) în casa I a personalității va crește presiunea asupra Scorpionilor, care se vor confrunta cu stări de spirit speciale, născute din forța cu care vor acționa cele cincisprezece Trigoane pe semnele de Apă realizate de cele cinci planete din Scorpion cu cele trei în zodia Peștilor, plus alte cinci formate de acestea cu Jupiter în Rac.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Chiar dacă vor fi provocați să se poarte, să gândească și să acționeze altfel decât până acum, nativii vor resimți în chip plăcut sau regenerator efluviile venite dinspre sectorul relațiilor afective, al relațiilor cu copiii sau dinspre sectorul conștiinței, al atașamentelor esențiale și al aspirațiilor și mulți se vor simți motivați să dea curs unor idei și programe de viață sau să se exprime în domenii ale creativității și sensibilității artistice.

În plus, pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, le va da acestor persoane o energie neobișnuită, subtilă, profund creatoare, care va accentua nevoia de renaștere și de transformare interioară. Posibilă criză de identitate sau conflict în sânul familiei din care provin, pe 22/23 octombrie. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, preocupări legate de regimul banilor în relația cu instituțiile statului. Trăiri speciale între 24 și 29 octombrie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE