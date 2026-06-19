Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, relațiile personale nu vor avea o dinamică specială. Comunicarea și cooperarea se vor desfășura fără noutăți sau provocări dar și fără satisfacții.

În ziua de 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va tranzita casa studiilor înalte, a perfecționării profesionale, a idealurilor și a crezurilor, motivându-le pe toate în funcție de vârstă, de statutul social sau de aspirații. Soarele ar putea grăbi un proces de înțelegere, de maturizare sau de luare a unei decizii pe fondul limpezirii ideilor și impresiilor din ultima vreme.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, tranzitul Lunii prin sectorul lucrurilor necunoscute, enigmatice, tăinuite le va stârni unora curiozitatea cu privire la o temă de viață personală, de sănătate sau de integrare într-un context de activitate asupra căruia nu pot emite nici o părere pentru că nu sunt în cunoștință de cauză.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, Luna va tranzita casa I a personalității Scorpionilor și le va oferi șansa de a pătrunde în taina multor aspecte de viață pentru a înțelege (intui, presimți) lumea în care trăiesc; moment important pentru cristalizarea unor idei sau pentru autocunoaștere; posibile revelații în legătură cu o relație partenerială sau cu o asociere asupra căreia nativii nu erau prea lămuriți; acum, Luna îi va ajuta să facă sinteza necesară a elementelor disparate și să aibă o imagine de ansamblu, clară.

Din 26 iunie, după ora 21:41′, o problemă băneasca sau salarială îi va alarma, îi va enerva sau îi va pune pe drumuri. De aceea, nu este exclus ca unii nativi, „treziți la realitate”, să înțeleagă cum stau lucrurile și unde s-ar ajunge dacă nu vor schimba strategia, nu se vor opune unor măsuri sau vor rămâne în ecuația respectivului proiect. Lucrurile ar trebui tranșate până pe 28 iunie.

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