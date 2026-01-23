Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, oarecare stare generală dezagreabilă (agitație, nervozitate, insomnie, enervări rapide, calmare dificilă, migrene), unele dintre aceste stări pot fi efectul unei suprasolicitări, altele ale unui efort fizic disproporționat (inclusiv exerciții de întreținere).

Posibile alarme născute din informațiile care circulă la locul de muncă cu privire la posibilele măsuri organizatorice luate de conducerea instituției.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, Scorpionii vor dori să limpezească și să stabilizeze relațiile parteneriale. Pe fond, nu este greu de realizat asta, pentru că, în prezent, casa a VII-a este tranzitată doar de Uranus, dar, după 26 aprilie, acesta va intra definitiv în zodia Gemenilor și va părăsi acest sector, ceea ce înseamnă că nativii trebuie să se ocupe în mod serios de ducerea la bun sfârșit a demersurilor începute în ultimii șapte ani și nefinalizate până acum.

Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, dialoguri, lecturi, consultarea unor specialiști cu privire la cea mai indicată abordare a unor probleme financiare, fiscale, bancare, patrimoniale, juridice (procese de partaj, de moștenire, de ieșire din indiviziune, pretenții). Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, posibilă mică criză de conștiință, născută din disonanțele între propriile convingeri ale nativilor și diferitele curente de opinii de care vor lua cunoștință.

Cele cinci planete care tranzitează zodia Vărsătorului vor marca relațiile Scorpionilor cu părinții sau, în general, cu familia din care provin. Se poate estima producerea unuia sau mai multor evenimente care îi vor privi pe aceia și care vor modifica tiparul relațional de până acum. Mai sunt posibile situații speciale (urgențe, accidente, îmbolnăviri, stricăciuni locative) care vor impune pierdere de timp și bani pentru remedierea lor.

