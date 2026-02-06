Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, fenomene organice discrete de reechilibrare în cazul unor suprasolicitări sau excese (muncă multă, efort fizic intens, stres prelungit, exerciții obositoare, enervări, tensiuni la locul de muncă).

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va mai „îndulci” dialogurile nativilor cu cei apropiați, inclusiv cu copiii lor, dând astfel ambelor părți șansa de a se explica, de a fi ascultați și înțeleși, ceea ce va conduce la o mai bună cunoaștere reciprocă.

Pe 10 februarie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor și, până pe 6 martie, va tranzita, la rândul ei, casa a V-a a sentimentelor și, fiind în exaltare, le va da Scorpionilor tot felul de idei, dorințe și impulsuri.

Prezența sa în acest sector va fi de un real ajutor celor care desfășoară activități artistice de creație sau de interpretare, astfel că patronând acest sector al lucrurilor frumoase, sensibile și inspirate, Mercur și Venus i-ar putea conduce pe mulți la realizări memorabile.

Între 7 februarie, după ora 21:13′, și dimineața zilei de 10 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității Scorpionilor și le va fi un aliat real prin intensificarea calităților ce-i definesc din perspectiva zodiei: intuiție, telepatie, răbdare și metodă. Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, enervări provocate de nereguli financiare curente, dar care le complică viața.

Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, Scorpionii vor verifica conținutul informațiilor care îi interesează pentru a ști cu precizie detaliile și explicațiile necesare. Întreaga săptămână se va menține o stare specială de nemulțumire, de enervare, care le va modifica nativilor starea de spirit, ce se va accentua din 13 februarie, când Soarele va face ultima cvadratură cu Uranus pe direcția Vărsător/Taur.

