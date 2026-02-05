Robert Negoiță a fost audiat la sediul DNA

Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din București, a fost audiat pe 5 februarie 2026 la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar care vizează construirea unor drumuri fără autorizațiile necesare și cu încălcarea legii.

Potrivit informațiilor furnizate de DNA, ancheta analizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din sectorul 3, realizate în perioada 2017-2025, fără documentație legală.

Procurorii susțin că Primăria Sectorului 3 a construit un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului, Ionuț Negoiță, care dezvoltă ansamblul rezidențial HILS Republica pe fosta platformă industrială Tubinox.

Reacția lui Ionuț Negoiță după ce fratele său a fost audiat

„Este mai mult o chestiune tehnică. Dezvoltările mele imobiliare sunt pe altă parte și au drumul lor. Drumul în discuție este pur și simplu creat să traverseze două zone, dar nu are nicio legătură cu vreun punct de-al meu de interes. Unde am interes, îmi fac singur drumurile”, a declarat Ionuț Negoiță pentru Profit.ro.

Percheziții au fost efectuate în 11 locații din București și județul Ilfov, inclusiv la sediile unor instituții publice și la domiciliile unor persoane fizice.

Potrivit DNA, mai mulți funcționari publici sunt suspectați în acest dosar, iar investigațiile se concentrează pe presupuse fapte de abuz în serviciu derulate în cadrul Primăriei Sectorului 3.

Cum se apără Robert Negoiță

Într-o conferință de presă organizată după audieri, Robert Negoiță a declarat că drumul construit este public și poate fi folosit de orice cetățean.

„Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât drumul construit este public, e liber pentru a fi folosit de orice cetățean care are nevoie de el, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie plătite din bani publici”, a explicat Robert Negoiță.

De asemenea, primarul dectorului 3 a subliniat că lucrările s-au desfășurat în beneficiul comunității și a explicat că Primăria Capitalei a împiedicat obținerea tuturor documentelor necesare.

Întrebat cu privire la posibilitatea ca fratele său să închidă drumul construit pe terenul său, Negoiță a răspuns: „Repet! Nu are deloc proprietarul nevoie de acel drum. Tot ce știu e că acel drum e foarte necesar. (…) Această ipoteză e aberantă, pentru că eu am cerut permisiunea proprietarului. El s-a opus inițial…”.

Prefectul Bucureștiului susține că drumul este construit ilegal

Între timp, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, că drumul a fost construit ilegal peste o magistrală de gaz, fără autorizații și pe un teren privat.

„Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizații de niciun fel, pe un teren al unor privați, nici măcar nu era terenul primăriei. Din păcate, totul a fost făcut pe repede-înainte «hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizații”, a declarat Andrei Nistor.

Nistor a adăugat că Prefectura a solicitat documentele necesare de la Primăria Sectorului 3, însă doar o parte dintre ele au fost transmise, iar restul au fost tergiversate.

Drumul în cauză, cu o lungime de aproximativ un kilometru, a fost construit în luna august 2025, în spatele Halei Laminor, pentru a facilita accesul în zona complexului imobiliar dezvoltat de Ionuț Negoiță.

Prefectul a mai precizat că deși traficul din zonă justifica necesitatea drumului, lipsa autorizațiilor și construirea peste o magistrală de gaz au ridicat semne de întrebare cu privire la legalitatea proiectului.

Ancheta DNA continuă, iar toți cei vizați vor fi audiați pentru a se stabili responsabilitățile în acest caz.

