Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, activitate intensă în plan socioprofesional, dar plină de piedici și de secvențe care trebuie abordate cu grijă și fără derogări de la regulile relațiilor oficiale sau publice.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va tranzita casa a III-a a comunicării, căreia îi va da posibilitatea să funcționeze degajat. Nativii vor putea comunica nestingherit într-un cadru familial (frați), ocazional (vecini, musafiri) sau oficial (participanți la un eveniment) ori public, făcându-se admirați și câștigând un statut de încredere prin felul în care se vor exprima și vor argumenta o idee sau o cauză.

Pe 10 februarie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor și, până pe 6 martie, va tranzita sectorul comunicării, al școlarității și al învățăturii, al deplasării și al examenelor, unde va funcționa în avantajul celor care călătoresc, susțin teste și verificări, se înscriu la diferite forme de învățământ.

Între 7 februarie, după ora 21:13′, și 10 februarie, relațiile de prietenie vor fi urmărite de neșansa unor ipostaze în care apropiații nativilor pot apărea într-o lumină mai puțin favorabilă; la rândul lor, și Capricornii pot „călca strâmb”, nefiind la înălțimea momentului în relația cu unul sau cu mai mulți prieteni.

Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, atenție la o eroare de gândire, la un raționament viciat de impresiile subiective ale momentului sau ale unei întâmplări care aruncă o lumină nefavorabilă asupra unui proiect sau unei persoane ori conduite în care se pot observa resentimentele unui Capricorn față de o persoană cunoscută cu un timp în urmă, ceea ce nu e nici bine, nici corect. Între 12 februarie, după ora 21:45′ și 13 februarie, nativii vor face efortul să-și păstreze stăpânirea de sine în relațiile parteneriale.

