Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, Balanțele se vor simți destul de bine, bucurându-se de echilibrul interior indus de tranzitul Lunii prin semnul lor zodiacal. Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va tranzita casa muncii și a sănătății.

În fiecare dintre ele va avea un rol pozitiv, dar, firește, diferit. În planul muncii, Mercur le va permite nativilor să discute, fără patimă și enervări, situația lor profesională sau salarială și să ajungă la o înțelegere convenabilă pentru parcursul lor. Mercur le va da inspirație, intuiție și diplomație.

În planul sănătății, acest tranzit ar trebui folosit pentru vindecările sufletului și psihicului pe toate căile pe care ei vor simți că organismul lor le primește. Vor fi avantajate terapiile alternative din sfera subtilă: sacroterapie, meloterapie, terapia prin artă, prin scris, prin rugăciune, asociate cu posturi cu scop de purificare trupească și sufletească.

Pe 10 februarie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor și, până pe 6 martie, va tranzita aceeași casă a VI-a, acționând sinergic cu Mercur, dar în felul ei, creând situații favorabile, momente în care va funcționa șansa, oferta specială, norocul, întâlnirile cu persoane favorabile lor care îi pot ajuta; planeta Venus va susține, la rândul ei, vindecările, grăbind acest proces sau ușurând suferințele trupești provocate de o afecțiune.

Între 7 februarie, după ora 21:13′ și dimineața zilei de 10 februarie, evitați situațiile financiare neclare, chiar și pe cele curente. Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, o veste v-ar putea destabiliza. Înainte să acționați, așteptați totuși confirmarea ei și a contextului în care s-au produs respectivele evenimente. Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, preocupări domestice asociate cu stres, oboseală, randament scăzut.

