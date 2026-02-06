Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, Săgetătorii vor face efortul de a rămâne în relații bune cu unii apropiați, deși între ei s-au strecurat, în ultima vreme, destule motive de nemulțumire sau de neîncredere, dar, deocamdată, ei tac, observă, analizează și trag concluzii.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va instaura un regim mai tolerant în relațiile de familie, o atitudine mai răbdătoare cu rudele care se confruntă cu boli, cu probele sociale, materiale sau patrimoniale și pe care le vor ajuta în măsura în care vor putea.

Pe 10 februarie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor și, până pe 6 martie, va străbate casa a IV-a a relațiilor de familie, unde va crea oportunități pentru problemele domestice sau locative ale nativilor. Șansa rezolvării unei șederi pe termen mediu pentru cei care se află de mai mult timp în străinătate ori care abia acum hotărăsc să se stabilească în afara țării.

Între 7 februarie, după ora 21:13′, și dimineața zilei de 10 februarie, starea de spirit va fi grevată de oboseală, de tristeți, de nemulțumiri, uneori amplificate de lipsa motivației și a capacității de a rezolva o serie de treburi, de lipsa de energie. Este vorba de o stare de scurtă durată, care se va corecta și în funcție de starea vremii (zile mai calde și însorite).

Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității, unde va face o conjuncție cu Luna Neagră: ceva neplăcut ca presimțire, ca intuiție ori chiar concret îi va marca pe nativi, care se vor alarma repede și se vor liniști greu. Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, prudență în cheltuirea banilor. Atenție la informațiile care vor veni într-un număr mare spre Săgetători și care îi vor obliga să le includă în bagajul lor de cunoștințe necesare pentru viață și profesie.

