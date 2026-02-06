De aproximativ 10 ani, la „Românii au talent” a fost introdus butonul auriu pe care jurații îl pot apăsa dacă vor să trimită direct în semifinală un anumit concurent. Iar Cristian Leana, cel supranumit „Domnul Puzzle”, a vorbit pe pagina lui de Facebook despre Golden Buzz.

Cristian Leana a spus cine decide momentele pentru Golden Buzz

Fostul concurent, care a ieșit pe locul 3 în anul 2012 la „Românii au talent”, iar în anul 2015 a reușit să câștige celebrul show de la PRO TV, spune că momentele care primesc Golden Buzz sunt cunoscute din timp de cei din echipa de la PRO TV.

Mai exact, nu jurații ar decide cine primește Golden Buzz, ci oamenii din culisele emisiunii sunt cei care spun când trebuie apăsat butonul auriu.

„Un lucru mai puțin știut de la «Românii au talent». În 2012 am participat la «Românii au talent». Pe scurt, am trecut de preselecții, semifinale și am luat locul 3 în finală. Dar trei ani mai târziu am participat din nou, era sezonul 5 deja. Acum introduseseră treaba cu Golden Buzz-ul, care însemna că fiecare jurat avea dreptul la un Golden Buzz și putea trimite concurentul direct în semifinale.

Eu am primit în acel sezon Golden Buzz de la Andi Moisescu, după ce am realizat un portret din 100 de cuburi Rubik al lui Mihai Eminescu.

Dar ceea ce e mai puțin știut este faptul că acel Golden Buzz este decis cu mult înainte! Treaba funcționează cam așa. Înainte să apari la TV în fața juraților, ești chemat la o pre-preselecție unde ești văzut de niște oameni pe care nu-i cunoaște mai nimeni, nu sunt vedete. Sunt regizori, directori de imagine etc. Ei decid cine trece mai departe și tot ei notează toate numerele care au fost, selectând cele mai tari patru pentru Golden Buzz. De ce se procedează așa? Pentru că emisiunea se filmează în mai multe orașe și jurații nu au de unde să știe care număr o să fie cel mai tare. Astfel se pot evita situații penibile, când poate un jurat dă Golden Buzz la București cuiva și la Cluj vine un alt număr de 10 ori mai tare.

Cum mi-am dat și eu seama de acest lucru? Păi înainte să dea Golden Buzz Andi Moisescu, în timp ce vorbea auzeam pe sus, pe schela de deasupra mea, oameni din regie agitându-se pe acolo și zicând «Sunteți gata?», «Hai, fiți pe fază» și când m-am uitat, ei erau pregătiți cu găleți cu confetti galbene pentru Golden Buzz. Da, treaba nu este automată, chiar aruncă cineva cu găleata de confetti de deasupra”, a scris Cristian Leana pe pagina lui de Facebook.

A câștigat „Românii au talent” în 2015 și a terminat pe locul 3 în anul 2012

„Domnul Puzzle” a postat pe celebra rețea de socializare și mai multe fotografii realizate când a participat la „Românii au talent” în anii 2012 și 2015.

„În 2012 ieșisem pe locul 3 în finala «Românii au talent» și nu-mi venea să cred că am ajuns așa departe doar cu un cub Rubik. Nu mă gândeam că o simplă jucărie poate fi spectaculoasă și să impresioneze atât de multă lume! Oricine poate învăța să rezolve cubul, este foarte simplu și am prezentat metoda de rezolvare” și „Încă mai am acel papion! Este papionul pe care l-am purtat când am ieșit pe locul 3 la emisiunea «Românii au talent» 2012! În prezent este acasă la Radu Faciu, cel care m-a înscris și m-a încurajat să particip la acest show, căruia îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine”, a scris el în dreptul unor poze din anul 2012.

„Momentul care mi-a adus Golden Buzz în 2015 la «Românii au talent»! Portretul lui Mihai Eminescu din 100 de cuburi Rubik” și „Acela sunt eu în 2015, după câștigarea marelui premiu la «Românii au talent». Încă eram uimit că am câștigat marele premiu, nu-mi venea să cred că am putut uimi o țară întreagă cu doar un cub Rubik! Smiley tocmai anunța că emisiunea se va termina și jos pe burtieră erau numele cu toți membrii echipei care au lucrat la acest show. Dar, deși emisiunea s-a terminat, studioul s-a golit abia pe la ora 2.00 noaptea, după ce am făcut multe poze cu toții, ne-am luat rămas bun și ne-am strâns tot ce am avut. A fost o experiență minunată și încă mai am acel cec gigant, e doar un plastic, fără valoarea materială, dar foarte frumos de păstrat ca amintire”, a mai scris Cristian Leana pe Facebook.

