Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, relațiile personale vor fi marcate de entuziasm, veseli, chef de petrecere, atitudine relaxată dar și multă inconsecvență în fața provocărilor sau „atracțiilor” ceea ce pentru unii, poate fi, acum sau mai târziu, un motiv de reproșuri sau de discuții aprinsă.

Între 23 august, de la miezul nopții, și 25 august, la prânz, stare de spirit sau organică oarecum neplăcută prin senzațiile blânde dar reale pe care nativii le vor resimți. Oboseală, nevoie de singurătate, reacții abrupte pe fondul unei neliniști sau al unei exasperări cotidiene ori al unor dureri și disfuncții fiziologice moderate. Stres la locul de muncă.

Pe 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va tranzita sectorul avantajelor materiale, al tranzacțiilor avantajoase, al moștenirilor ori al finalizării unor dispute (negocieri, procese, litigii, partaje) care le vor permite Vărsătorilor să intre în posesia unor bani sau bunuri

. Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, răstimp provocator, greu de definit, solicitările venind din mai multe direcții dar fiind marcate de un context greu de ignorat și anume primele semne ale prezenței Nodurilor Lunare pe axa Vărsător/Leu (începută pe 19 august) care îi va pune pe nativi la încercare, până în martie 2028, în plaul personal sau în cel al relațiilor parteneriale (procesuale, contractuale sau conjugale).

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, axa celor două case ale banilor va fi marcată atât de intrarea planetei Mercur, în ziua de 25 august, în zodia Fecioarei care, până pe 10 septembrie, va facilita purtarea unor discuții preliminare pe teme financiare sau patrimoniale, oferindu-le Vărsătorilor logică, adecvare la subiect, credibilitate, măsură și pragmatism, cât și de Luna Plină, în Pești, din 28 august, însoțită de o eclipsă de Lună. De evitat, semnarea unor acte de vânzare/cumpărare.

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