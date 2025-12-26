Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, soluție financiară (salarială) care le va permite Vărsătorilor să rezolve, pe ultima sută de metri a acestui an, o mulțime de lucruri (plăți, taxe, datorii, cumpărături).

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, cele două case ale comunicării și deplasărilor nu prezintă un profil astral special; probabil că evenimentele legate de specificul acestor două case va urma rutina cu mici accente, cu excepția celor care se pot confrunta cu situații mai puțin plăcute în cazul în care fac deplasări în afara localității în care trăiesc.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, viața de familie pare a fi în echilibru sau așa o vor menține nativii de dragul liniștii, a sărbătorilor, a spiritului acestor zile care trebuie să aducă pace și toleranță, de aceea, vor fi și ei mai îngăduitori cu slăbiciunile rudelor sau ale părinților.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, relațiile personale bazate pe simpatie, pe emoție și pe atracție vor fi instabile mai ales cele de dată recentă care nu le-au permis nativilor să-și cunoască cu adevărat un prieten sau o parteneră; de aceea ei încă mai pot fi surprinși de un derapaj, de o curiozitate, de un capriciu, de profilul mai dificil decât părea, la prima impresie, a fi al celui drag lor.

Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, problemele de sănătate vor sta sub semnul intrării planetei Mercur, pe 1 ianuarie, în zodia Capricornului; până pe 20 ianuarie, alături de planetele aflate în tranzit prin casa a XI-_a a sănătății, acesta ar putea răscoli afecțiunile legate de sistemul osos, de fiziologia articulațiilor și de funcționarea pielii (alergii, urticarii, recidive ale unor suferințe organice cu manifestări cutanate). De aceea, este indicat un mod de viață și de relaxare (sport, antrenament) fără imprudențe care să pună sistemul osos la încercare.

