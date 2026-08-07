Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, forfotă în plan sentimental, gânduri, trăiri, emoții greu de stăpânit, dar și multă dorință de noutate, de surpriză, de viață trăită intens, care îi va provoca pe nativi să răspundă cu entuziasm tuturor chemărilor și provocărilor care le ies în cale, ademenindu-i ca niște sirene.

Uneori vor regreta, așa cum s-ar putea întâmpla între 8 și 11 august, cât timp Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care îi poate expune la riscul de trădare dacă nu-și vor controla acest stil năvalnic de a fi de ultimă oră.

Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, în mare parte va fi liniște atât în planul sănătății, cât și al muncii, dar din dimineața zilei de 11 august, când Marte va intra în zodia Racului, și până pe 28 septembrie, situația se va schimba, planeta acționând atipic, cu temeri, cu inhibiții, cu gânduri obsesive, cu preocupări legate de meserie sau de sănătate cărora nu le vor da glas, dar pe care nici nu le vor rezolva prin dialog sau măsuri recuperatorii.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, îi va favoriza pe partenerii nativilor, transformându-i pe aceia în adevărați rivali, făcând astfel dificilă orice tentativă de înțelegere, de împăcare sau de construire a unui proiect comun. Evenimentele care privesc sectorul partenerial, între 11 august după ora 11:38′ și 13 august la prânz, se vor învârti în jurul noțiunilor de justiție, prevederi legale, contracte, înțelegeri.

Faza de Lună Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare, din 12 august, ar putea genera decizii categorice în cazul vieții în doi (căsătorie, divorț, separare, partaj). Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, efort de administrare a unor bani sau bunuri. Iluzii, dar și confruntări cu o realitate care îi va obliga pe Vărsători să-și modifice un proiect de viață socială sau profesională.

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