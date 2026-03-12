Organizaţiile Kidney Care UK şi National Pharmacy Association (NPA) din Marea Britanie avertizează că antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS), precum ibuprofenul, naproxenul sau diclofenacul, pot creşte tensiunea arterială şi pot deteriora vasele de sânge din interiorul rinichilor.

Olivier Picard, preşedintele NPA, subliniază că aceste medicamente, deşi eficiente în combaterea durerii, nu sunt lipsite de riscuri, mai ales pentru cei predispuşi la boli renale. 

„Deşi antiinflamatoarele nesteroidiene sunt considerate eficiente şi, în general, sigure, pacienţii trebuie să fie conştienţi de impactul lor, mai ales dacă prezintă un risc crescut de a dezvolta boală renală. În aceste situaţii, poate fi luată în considerare utilizarea unor alternative terapeutice, atunci când este cazul”, a declarat specialistul.

În Marea Britanie, aproximativ 7,2 milioane de persoane suferă de boală renală cronică, însă organizaţia Kidney Care UK estimează că un milion dintre acestea nu ştiu că au această afecţiune. 

Boala afectează adesea persoanele cu diabet, hipertensiune arterială, antecedente familiale de afecţiuni renale sau pe cele din comunităţile de origine africană sau sud-asiatică.

Un studiu recent realizat de Kidney Care UK, printr-un instrument online dedicat evaluării sănătăţii rinichilor, a arătat că, între octombrie 2024 şi martie 2026, 24% dintre cele aproape 295.000 de persoane chestionate au declarat că utilizează regulat analgezice fără prescripţie medicală.

Experţii avertizează că utilizarea frecventă a acestor medicamente poate duce la pierderea a până la 90% din funcţia renală fără apariţia unor simptome evidente.

Farmaciştii pot oferi informaţii despre riscurile pe termen lung ale antiinflamatoarelor şi pot recomanda alternative mai sigure pentru gestionarea durerii, mai ales în cazul persoanelor cu factori de risc pentru boala renală.

„Boala renală poate afecta pe oricine şi poate avea consecinţe semnificative asupra vieţii personale, relaţiilor, situaţiei financiare şi sănătăţii fizice şi mintale”, avertizează reprezentanţii organizaţiei  Kidney Care UK.

Consultarea unui profesionist din domeniul sănătăţii înainte de a folosi astfel de tratamente este esenţială pentru prevenirea problemelor grave.

