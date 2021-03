Relații IN A RELATIONSHIP | Inegalitatea de gen în creșterea copiilor: „Când ești tată de fată, crezi că trebuie să fii tot timpul acolo să o bibilești. Ceea ce este total greșit” De Silvia Guță, Andrada Lăutaru, . Ultimul update Duminică, 14 martie 2021, 16:34

După ce am văzut cum s-au modificat relațiile de iubire ale adolescenților după un an de pandemie, data trecută am vorbit despre legătura directă dintre conflictele de acasă și riscul ca tinerii să cadă în capcana unei rețele de trafic de persoane. Inegalitatea de gen este un factor major în vulnerabilitatea crescută a fetelor și femeilor. În luna martie, rubrica In a Relationship a vorbit despre rolul educației din familie cu Andrei Ionel Mocanu, un tată de profesie psiholog, care a descoperit pe propria piele provocările adaptării metodelor terapeutice la situația reală de acasă.