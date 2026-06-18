Cum se numește și unde se găsește înghețata care nu se topește

Înghețata turcească, cunoscută sub numele de Maraș dondurma, este un desert unic în lume, renumit pentru textura sa elastică asemănătoare cu cea a caramelului și pentru rezistența sa la topire.

Secretul acestui preparat inedit rezidă în făina de salep, derivată din rădăcina unei specii de orhidee care crește exclusiv în Turcia. Această delicatesă este un adevărat simbol al regiunii Kahramanmaraș, unde își are originile, relatează un articol publicat de CNN.

Înghețata care nu se topește se găsește într-un oraș vizitat de mii de români

Dacă vă întrebați unde se găsește înghețata care nu se topește, răspunsul este mai simplu decât v-ați putea aștepta. Produsul este faimos în special pe străzile din Istanbul, un oraș vizitat anual de mii de români.

Pentru mulți turiști care vizitează Turcia, prima întâlnire cu dondurma are loc pe străzile aglomerate ale Istanbulului, precum Bulevardul İstiklal sau Piața Ortaköy. Celebra stradă este și unul dintre locurile pe care să le vizitezi dacă mergi în Istanbul.

Vânzătorii fac un întreg spectacol pentru înghețata care nu se topește

Acolo, vânzătorii ambulanți, îmbrăcați în costume tradiționale cu veste brodate și fesuri roșii, transformă servirea înghețatei într-un adevărat spectacol.

Folosind tije metalice lungi, aceștia frământă și întind înghețata, oferind clienților un adevărat show de îndemânare. Celebra înghețată este cu siguranță una dintre mâncărurile pe care să le încerci când mergi în Turcia.

„Este o combinație între magie și vânzare de înghețată”, relatează sursa citată mai sus, descriind cum vânzătorii se joacă cu clienții, întinzând și răsucind înghețata înainte de a o oferi. De-a lungul timpului, milioane de turiști au filmat și fotografiat spectacolul înghețatei din Istanbul. Aici oamenii stau și ore întregi în fața unei tarabe pentru a admira spectacolul.

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Înghețata elastică din Turcia are la bază o rețetă veche de zeci de ani

La Serez Gurme Dondurma, o rețea de magazine de înghețată artizanală din Istanbul, fondatorul Serdar Kemahlı a redescoperit rețeta tradițională a dondurma în 2010, inspirat de amintirile copilăriei sale din anii 1970.

„Am văzut un rând de oameni care așteptau cu răbdare înghețată, cu expresii de bucurie copilărească pe fețele lor”, povestește el pentru sursa citată mai sus.

În acea vreme, înghețata era disponibilă doar în două arome simple: natur și ciocolată. Astăzi, Serez Gurme Dondurma oferă sortimente precum fistic, vanilie de Madagascar, ciocolată, mandarină Bodrum și vișină, toate preparate din ingrediente naturale, fără arome artificiale sau aditivi.

Care este secretul științific din spatele celebrei înghețate turcești

Elasticitatea inconfundabilă a dondurmei este obținută prin utilizarea salepului, o făină derivată din bulbul orhideei Dactylorhiza romana.

„Ce face salepul atât de valoros este o moleculă numită glucomanan. Un gram de glucomanan poate lega de 200 de ori greutatea sa în apă. Este una dintre cele mai extraordinare molecule cu proprietăți de legare a apei din natură”, explică Kemahlı.

 
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Acest ingredient rar este scump, un kilogram de pulbere pură de salep costând peste 200 de dolari.

Din păcate, recoltarea excesivă a adus această orhidee în pragul dispariției, fiind acum protejată de Uniunea Europeană și de Convenția CITES.

Turcia a interzis exportul de salep pentru rețeta de înghețată

Exportul de salep din Turcia este strict interzis. „Dacă culegătorii ar lua doar unul dintre cei doi tuberculi ai plantei și l-ar lăsa pe celălalt în sol, planta ar putea supraviețui”, explică Kemahlı.

„Din păcate, le iau pe ambele”, mai spune el. Pentru a produce un kilogram de salep sunt necesare între 1.000 și 2.000 de plante, iar milioane de orhidee sunt smulse ilegal anual, în ciuda reglementărilor internaționale.

 
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În ciuda problemelor legate de recoltarea ilegală, Serez Gurme Dondurma utilizează salep adevărat, dar cu moderație, și sprijină cultivarea sustenabilă a acestei resurse în regiunea Turhal. De asemenea, lanțul se angajează să colaboreze cu ferme locale pentru a se asigura că fructele folosite sunt de calitate, fără pesticide care dăunează mediului.

Celebra înghețată turcească este recunoscută la nivel internațional

În 2025, ghidul culinar TasteAtlas a declarat dondurma drept cel mai bun desert înghețat din lume. Reprezentanții au explicat pentru CNN că „rezistența termică extraordinară și textura elastică unică o diferențiază de orice alt desert înghețat” și o transformă într-o „delicatesă ce trebuie încercată”.

Cu toate acestea, dondurma rămâne puțin cunoscută în afara Turciei, în principal pentru că autenticitatea sa poate fi experimentată doar în această țară. Vizitatorii care ajung în Turcia ar trebui să adauge acest desert unic pe lista lor de experiențe gastronomice, alături de kebab și baclava.

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