La 41 de ani, starul portughez a reușit o „dublă” de senzație, devenind primul fotbalist din istorie care înscrie la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026). Totodată, el s-a consacrat ca al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției.

Prezent în studioul Euronews România, Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea, a analizat forma fizică ireală a lusitanului și secretele din spatele acestei longevități unice în fotbalul modern.

Secretul din spatele „monstrului” de 41 de ani: 1.000 de abdomene și o motivație colosală

Deși activează într-un campionat mai puțin intens din punct de vedere competițional, Ronaldo demonstrează că standardele sale rămân neschimbate. Dorin Chioțea a explicat cum reușește atacantul să se mențină la cel mai înalt nivel, în ciuda vârstei înaintate.

„Ronaldo este un tip care, la 41 de ani, merge spre 42, dar are corpul unui tânăr de 27-28 de ani! Sunt niște documentare extrem de interesante pe canalele astea de streaming despre el, cu interviuri în care vorbește despre faimoasa pregătire fizică pe care o are. Vorbește ca un om normal, spunând deseori, apropo de longevitatea lui extraordinară, că uneori chiar îi este greu să tragă de fiare. Face câte o mie de abdomene la o ședință! Îi este greu, dar trebuie să o facă și își autoimpune chestiunea asta”, a declarat Dorin Chioțea.

Jurnalistul a punctat și aspectul financiar, dar și singurul trofeu major care îi lipsește din vitrină, unicul argument pentru care legendarul număr 7 continuă să sufere la antrenamente:

„După o viață plină de succese, lui Ronaldo îi lipsește doar titlul mondial la nivel de echipe din palmares, la nivel individual are toate trofeele posibile, cam la fel ca Messi. E foarte greu să-ți găsești motivația în condițiile în care el este și cel mai bogat sportiv din lume aflat în activitate. Are o avere de peste 1,1 miliarde de euro, bani buni, și cred că cel mai mare contract în vigoare dintre toți sportivii planetei – circa 300 de milioane de euro pe an de la fondul suveran al Arabiei Saudite. Este lăudabilă toată această performanță a lui pentru că vrea, pentru că îi este foame în continuare!”, a mai precizat redactorul-șef al ziarului Libertatea.

Totuși, întrebat dacă Ronaldo va mai putea prinde o următoare ediție de Campionat Mondial, Chioțea s-a arătat sceptic: „Nu cred că va mai putea pentru că, sigur, cu Uzbekistan e relativ simplu să dai atâtea goluri. Portugalia este un izvor de talente și vin jucători din urmă. El rămâne un simbol”.

„Autobuzul” Ghanei și geniul tactic al lui Carlos Queiroz în fața Angliei

O altă surpriză tactică analizată de Dorin Chioțea a fost meciul dintre Anglia și Ghana, unde selecționata africană a reușit să blocheze complet forcingul ofensiv al britanicilor printr-o organizare defensivă impecabilă.

„Ghana este o echipă care… «Stelele Negre», Black Stars, așa se numește această echipă. Ghana a băgat autobuzul, cum spunea Sorin Cârțu pe vremuri, înaintea careului și i-a împiedicat pe englezi să înscrie. Forcingul de final al englezilor a fost unul fabulos, cred că au avut vreo 7-8 cornere, bară, ocazii peste ocazii. Dar este foarte greu să te aperi așa, trebuie să reușești asta”, a explicat jurnalistul.

Meritul principal pentru această disciplină de fier îi aparține, conform jurnalistului, experimentatului tehnician Carlos Queiroz: „Ghana are un antrenor pragmatic, un antrenor căruia îi revine acest merit: Carlos Queiroz. Ajuns la lotul Ghanei prin aprilie, când echipa era deja calificată, a schimbat din mers pragmatismul. Când joci deschis cu echipele mari, cu Anglia, e clar că iei vreo 3-4 goluri. M-a uimit la Ghana curajul lor de final. Cu toate că erau dominați, când prindeau mingea încercau să dea lovitura. Este o echipă disciplinată tactic, care n-a ieșit din cuvântul antrenorului. Queiroz este al doilea antrenor din lume care prinde a cincea oară consecutiv un Campionat Mondial (o dată cu Portugalia, trei cu Iranul și acum cu Ghana) și are vreo 10-12 naționale antrenate în carieră. Știe să facă loturi!”, a mai precizat Dorin Chioțea.

Ce urmează la CM 2026? Duelul de foc Portugalia – Columbia

În timp ce Portugalia defilează, iar Ghana speră la o calificare în șaisprezecimi de pe locul al treilea, competiția aduce la orizont un duel de foc între lusitani și Columbia, o altă echipă cu pretenții mari. Poate Columbia să producă surpriza?

Vâna sud-americană: „Cred că poate bate și Columbia”, afirmă Dorin Chioțea. „Portugalia este o favorită netă, dar Columbia are un lot echilibrat, au vână aia sud-americană și reprezintă un adversar incomod mereu în CONMEBOL”.

„Cred că poate bate și Columbia”, afirmă Dorin Chioțea. „Portugalia este o favorită netă, dar Columbia are un lot echilibrat, au vână aia sud-americană și reprezintă un adversar incomod mereu în CONMEBOL”. Problema mentalității: Cu toate acestea, jurnalistul atrage atenția asupra unui blocaj istoric al columbienilor: „Nu au continuitatea asta, de fapt mentalitatea de continuitate spre fazele superioare. Vin foarte entuziaști la turneele finale, deseori cu calificări în fața Argentinei sau Braziliei în preliminarii, dar se pierd în mulțime”.

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