România, pe primul loc în UE la sărăcia extremă în rândul tinerilor. Peste 15% trăiesc în lipsuri severe

România, lider în UE la privațiunile severe în rândul tinerilor

În Uniunea Europeană, 5,8% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani au fost afectați de privațiuni materiale și sociale severe în 2025, potrivit datelor Eurostat. Această rată a rămas neschimbată față de 2024 și este ușor mai mică decât procentul înregistrat în rândul populației totale (6,3%).

România a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor afectați de privațiuni, cu 15,1%, urmată de Grecia (14,7%) și Bulgaria (14,0%). La polul opus, în 10 state membre ale UE, rata a fost sub 3%, printre acestea numărându-se Croația, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia, Cipru, Austria, Țările de Jos, Luxemburg și Portugalia.

Foto: Eurostat

În ceea ce privește riscul de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), datele din 2025 arată că tinerii au fost mai vulnerabili decât restul populației.

24,2% dintre tineri s-au confruntat cu acest risc, față de 20,9% din totalul populației. Tinerii au avut o rată a riscului de sărăcie cu 3,3 puncte procentuale mai mare decât populația generală.

În plus, 8,2% dintre tineri locuiesc în gospodării cu intensitate foarte scăzută a muncii, un procent doar ușor mai ridicat decât cel al populației generale (7,9%).

România, lider în abandon școlar

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar timpuriu, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Dintre toate statele membre, România a înregistrat cea mai mare rată a abandonului școlar: 15,5% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul educațional înainte de finalizare. La polul opus, Croația a avut cea mai mică rată, de doar 2,1%, urmată de Grecia, Irlanda și Polonia, toate cu valori sub 4%.

„În 2025, o medie de 9,1% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani din UE au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. În țările UE, proporția celor care au abandonat pregătirea a variat de la 2,1% în Croația la 15,5% în România”, a transmis Eurostat.

Aproximativ unu din cinci români trăiește în sărăcie severă, conform datelor Eurostat publicate recent pentru anul 2024. Cu o rată a sărăciei de 17,2%, țara noastră este lider în UE, urmată de Bulgaria (16,6%) și Grecia (14%). Slovenia și Croația se află la polul opus cu doar 1,8% cazuri de sărăcie severă, urmate de Polonia (2,3%).





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