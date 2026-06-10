Nu putem vorbi despre tipuri de piele în ce privește copiii, însă ei se pot confrunta cu piele uscată, deshidratată, sensibilă sau chiar atopică. În plus, bebelușii dezvoltă și cruste de lapte, un tip de dermatită seboreică infantilă, care se caracterizează prin apariția scuamelor, necesitând produse speciale.

Adesea, astfel de produse pot fi utilizate de către întreaga familie, iar Vitamin Dermina este o gamă cu ingrediente precum oxid de zinc, vitaminele E, F, provitamina B5, Omega 3, 6 și 9, pantenol, ceramide, acid hialuronic, unt de shea și nu numai. În plus, prin achiziționarea unui astfel de produs dintr-o farmacie veți face alegerea potrivită, deoarece farmaciștii pot să identifice corect nevoile bebelușilor, dar și pe cele ale părinților.

De ce baia bebelușului presupune curățare blândă?

Baia bebelușului nu trebuie făcută cu apă fierbinte și trebuie limitată la nu mai mult de câteva minute. Curățarea poate fi realizată cu Vitamin Dermina Ulei de curățare revitalizant, conceput pentru pielea uscată, foarte uscată, sensibilă sau chiar predispusă la atopie. Este blând cu pielea, are o textură uleioasă și fină, hidratează în profunzime, calmând roșeața și senzația de disconfort.

Îngrijirea pielii copiilor, o provocare: farmacistul este mereu de ajutor

Ingrediente și beneficii:

  • ulei de tărâțe de orez – contribuie la refacerea barierei cutanate, menținând nivelul optim de hidratare;
  • ulei de migdale dulci – ajută la calmarea pielii iritate, reduce senzația de mâncărime și oferă confort pielii uscate și sensibile;
  • vitaminele F și B3 – pentru menținerea elasticității pielii;
  • pH fiziologic – potrivit pentru pielea bebelușilor și copiilor.

Și pielea bebelușilor are nevoie de hidratare?

Răspunsul este clar, da. Iar hidratarea pielii bebelușilor și copiilor este un aspect deosebit de important, pentru a evita uscarea ei. Se recomandă ca aplicarea cremelor hidratante să fie realizată imediat după băiță, pentru a evita pierderea transepidermică de apă (evaporarea apei prin piele). Acesta este și momentul perfect pentru masaj, un obicei care nu doar contribuie la hidratarea pielii, oferind confort, ci creează și o legătură importantă între mami și bebe. Puteți opta pentru Vitamin Dermina Cremă hidratantă reparatoare, ce hidratează în profunzime și reface bariera cutanată. 

Îngrijirea pielii copiilor, o provocare: farmacistul este mereu de ajutor

Conține:

  • acid hialuronic – menține nivelul optim de apă la nivelul pielii; 
  • un complex de 5 ceramide – pentru refacerea barierei cutanate, ce protejează împotriva factorilor iritanți;
  • unt de shea – hrănește și calmează pielea;
  • pantenol – calmează iritațiile, reduce roșeața și senzația de disconfort;
  • vitamina E – antioxidant cu rol protector.

Vestea bună este că și mamele pot folosi produsul pentru o piele mai hidratată și un plus de catifelare. Se aplică pe pielea curată, o dată sau de două ori pe zi, sau ori de câte ori este nevoie. Masați ușor până la absorbția completă.

De ce este zona scutecului sensibilă?

Iritația de scutec sau dermatita de scutec apare frecvent la copii și este o inflamație a pielii cauzată de frecare și de contactul cu urina și scaunul. Se recomandă schimbarea frecventă a scutecului, renunțarea la el câteva minute pe zi, astfel încât pielea să se aerisească, și utilizarea unor produse de tip barieră.

Un astfel de produs este și Vitamin Dermina Cremă eritem fesier Pasta allAcqua, o emulsie cu rol de calmare, pe bază de 10% oxid de zinc. Protejează zona afectată, calmează roșeața și iritațiile, reducând disconfortul.

Îngrijirea pielii copiilor, o provocare: farmacistul este mereu de ajutor
  • Formula este îmbogățită cu vitaminele E, F, provitamina B5 și Omega 3, 6 și 9. 
  • Untul de shea, uleiul de semințe de struguri și uleiul de Plukenetia volubilis, toate surse de Omega 3, au proprietăți calmante, restructurante și protectoare.
  • Nalba, gălbenele și alantoina combat roșeața, senzația de arsură și disconfortul.

Tot din gama Vitamin Dermina face parte și Spray-ul pudră protector, care poate fi utilizat cu succes când călătoriți cu cel mic, de exemplu. Acest spray este pe bază de pulbere absorbantă, fără talc, și conține amidon din orez și tapioca. Protejează împotriva iritației de scutec, prevenind macerarea pielii, respectiv apariția infecțiilor, calmând pruritul, iritațiile și roșeața.

Îngrijirea pielii copiilor, o provocare: farmacistul este mereu de ajutor

Și adulții se pot confrunta cu roșeață și iritații

Sportivii, persoanele supraponderale și vârstnicii se pot confrunta cu iritații cauzate de frecarea pielii. Vitamin Dermina Gel antiiritații conține amidon de tapioca și vitamina E, creează o barieră protectoare, hidratează pielea și ajută la reducerea fricțiunii în zone precum coapsele, axilele, pliurile cutanate și picioarele. Are o textură ușoară, cu absorbție rapidă, reduce iritațiile, roșeața și arsurile.

Îngrijirea pielii copiilor, o provocare: farmacistul este mereu de ajutor

Farmaciștii știu să vă îndrume

În farmaciile Catena aveți la dispoziție o gamă variată de produse dedicate îngrijirii bebelușilor și copiilor, iar farmaciștii foarte bine pregătiți vor identifica exact nevoile celor mici, astfel încât produsele alese să fie cele potrivite.

Când vine vorba despre copii, poate fi dificil să alegeți din multitudinea de produse, însă tocmai de aceea, în farmaciile Catena veți fi întâmpinați de profesioniști, care vă vor veni în ajutor cu sfaturi și recomandări personalizate. În plus, farmaciștii Catena sunt empatici, aspect important atunci când vorbim despre părinți și micuții lor.

Puteți merge în orice farmacie Catena pe care o aveți lângă casă sau serviciu, dar vestea bună este că există și farmacii cu program non-stop, deoarece programul proaspeților părinți este unul încărcat de grijă, așa că niciodată nu se știe când e nevoie de „ceva” de la farmacie.

Foto: Shutterstock

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