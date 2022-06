Descoperă cu ce poți înlocui sarea în mâncare pentru a da gust:

Înlocuitori pentru sare

Deși folosirea sării cu moderație nu este de obicei o problemă, consumul în exces de sare a fost legat de hipertensiune arterială și alte probleme de sănătate. Mulți oameni cu afecțiuni cronice de sănătate trebuie să reducă consumul de sare. Dacă vă întrebați cu ce se poate înlocui sarrea, puteți încerca mai multe ierburi, mirodenii și alte ingrediente pentru a adăuga o explozie de aromă mâncării preferate.

Oțet de mere

Cu ce se poate înlocui sarea: oțet de mere

Dulce și acidulat, oțetul de mere este un înlocuitor foarte bun pentru sare. Poate fi folosit ca marinadă pentru cotlete de porc, amestecat în sosuri de salată și turnat peste legume. În plus, oțetul de mere poate oferi beneficii pentru sănătate. Studiile pe animale sugerează că oțetul scade colesterolul și îmbunătățește factorii de risc pentru bolile de inimă.

Citrice

Coaja de portocală, de lămâie şi de lime sunt la îndemână pentru a reduce sarea. Este bine să cauți fructe cu coaja netratată. Dacă nu găsești, spală foarte bine fructele înainte să foloseşti coaja. O soluţie este să laşi citricele în apa în care ai dizolvat o linguriţă de bicarbonat de sodiu timp de 15 minute. Bicarbonatul neutralizează chimicalele din coajă. Coaja rasă de portocală, lămâie şi lime sunt ideale în salate, sosuri şi mâncăruri cu sau fără carne, în loc de sare. Aroma plăcută şi intensă face mâncarea savuroasă, chiar dacă are puţină sare.

Piper

Este un înlocuitor perfect pentru sare. Aroma și gustul iute intens, foarte plăcut, pot face ca absența sării să devină insesizabilă. Şi, coaja rasă de portocală, de lămâie sau de lime este ideală, în loc de sare, în salate, sosuri și mâncăruri cu sau fără carne. Dă o aromă plăcută și intensă preparatelor.

Oțetul balsamic

Înlocuitori pentru sare – oțet balsamic

Oțetul balsamic are o aromă acidulată, cu o notă de dulceață. De asemenea, scoate în evidență aromele naturale ale alimentelor, minimizând nevoia de sare. Utilizați oțet balsamic în sosurile de salată, supe, tocane și marinate pentru carne și pește. Reducându-l într-o cratiță la foc mic, se creează un sirop și mai aromat pe care îl poți stropi peste roșii proaspete sau legume prăjite.

Ierburi aromatice

Ierburile aromatice se numără printre cei mai buni înlocuitori pentru sare.

Pătrunjelul verde e folosit cu succes în bucătăria modernă, satisfăcând gusturile cele mai rafinate, aromatizând fripturile, borşurile, salatele sau sosurile. Şi celelalte ierburi aromatice cum ar fi: coriandru, busuioc, ienibahar, mentă, tarhon, leuştean dau un gust atât de bun mâncărurilor, încât nici nu vă veţi da seama că lipsește sarea. Se folosesc atât proaspete (tocate mărunt și adăugate când mâncarea e aproape gata), cât și uscate.

Pe lângă faptul că pot înlocui sarea, aceste ierburi sunt surse de antioxidanți, minerale și vitamine.

Şi chimenul pisat şi trecut prin sită dă un gust deosebit de plăcut când este adăugat în supe (supa de chimen cu crutoane), în salate de crudităţi sau în diferite sosuri. Poate înlocui sarea în mod plăcut şi poate aromatiza o farfurie cu legume fierte.

De asemenea, şi cimbrul îmbunătăţeşte mult gustul preparatului când este presarat peste friptura la grătar şi carnea fiartă înăbuşită sau când este pus în tocatură, musaca, pateuri cu carne, etc. În plus, are acelaşi efect gustativ plăcut şi dacă este adăugat peste legume fierte sau salate.

Înlocuitori pentru sare

Pudră de ardei dulce sau iute, scorțișoara, cuișoarele

Scorțișoara, pudra de ardei iute, cuișoarele, boabele de muștar și nucșoara pot da şi ele un gust deosebit mâncărurilor, așa că foloseşte-le cu încredere în loc de sare.

Ceapă, usturoi sau ghimbir

Ceapa, usturoiul (verde sau uscat) și ghimbirul sunt soluții ideale pentru cei care vor să scadă consumul de sare. Acestea dau un plus de gust și de aromă mâncărurilor. O altă soluţie este să foloseşti oţet, pe care puteţi să-l adăugaţi în diferite salate (de ardei copţi, de castraveţi), sosuri (marinate), ciorbe (de fasole verde). Şi, hreanul ras, opărit sau ras şi stropit cu oţet de fructe, servit cu un rasol de vacă sau pasăre, îi conferă acestuia un gust agreabil fără a mai fi nevoie să foloseşti sare. Foile de dafin adăugate în sosuri (de roşii, de bulion) dau gust şi aromă multor mâncăruri cum ar fi: tocaniţă de cartofi, mâncare de varză, sărmaluţe, peşte la cuptor, fără a fi nevoie să mai consumi sare.

Drojdia inactvă

Drojdia nutritivă sau drojdia inactivă este vândută sub formă de fulgi și pulbere.

Cunoscută pentru aroma sa brânzoasă și savuroasă, merge bine bine în floricele de porumb, paste și cereale.

Utilizarea drojdiei inactive în loc de sare poate avea, de asemenea, beneficii pentru sănătate. Fibra de beta glucan din drojdia nutritivă poate ajuta la scăderea colesterolului, scăzând potențial și riscul de boli de inimă.

