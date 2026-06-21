Unde se află „Blueberry Island” și care este prețul de pornire

Proprietatea inedită oferă intimitate totală, peisaje spectaculoase și un detaliu bio unic inclus în preț, transformându-se rapid într-o atracție pentru investitorii din întreaga lume.

Contrar așteptărilor, insula nu se ascunde în vreo zonă exotică inaccesibilă din Pacific, ci se află în Statele Unite ale Americii, mai exact în East Hampton, statul Connecticut.

Bucata de pământ este situată pe lacul Pocotopaug și este scoasă la vânzare de o agenție imobiliară locală pentru suma de 149.000 de dolari (aproximativ 138.000 de euro), potrivit Observator News.

Prin comparație, în București, un apartament cu 3 camere într-un bloc vechi sau într-un complex rezidențial nou la periferie se vinde adesea cu sume cuprinse între 120.000 și 160.000 de euro, făcând ca achiziția unei insule private în SUA să pară o adevărată afacere.

Ce primești în schimbul banilor?

Deși titlul de „proprietar de insulă” sună exclusivist, potențialii cumpărători trebuie să știe exact pe ce dau banii. Proprietatea este compusă de fapt din două insulițe interconectate, având o suprafață totală de aproximativ 2.400 de metri pătrați. Astfel, viitorii proprietari vor avea:

Acces exclusiv pe apă: Singura modalitate de a ajunge pe insulă sau de a pleca este cu barca, proprietatea fiind situată la o distanță considerabilă de țărm pentru a asigura liniște deplină.

Singura modalitate de a ajunge pe insulă sau de a pleca este cu barca, proprietatea fiind situată la o distanță considerabilă de țărm pentru a asigura liniște deplină. Natură intactă: Numele de „Blueberry Island” nu este întâmplător. Insula este acoperită de tufe de afine care cresc complet sălbatic.

Numele de „Blueberry Island” nu este întâmplător. Insula este acoperită de tufe de afine care cresc complet sălbatic. Amenajări: În prezent, proprietatea dispune de o mică potecă de plimbare și zone ideale pentru camping, picnic sau grătare în aer liber, oferind o vedere de 360 de grade asupra lacului.

„Nu poți găsi ceva mai bun la prețul acesta. Familia care o deține din 1994 o vinde cu sufletul strâns și caută oameni care să o iubească la fel de mult”, a declarat Kevin Wilcox, agentul imobiliar care se ocupă de tranzacție pentru Fox61.

Capcanele din spatele unui preț atât de mic

Deși oferta este tentantă, experții imobiliari avertizează că o astfel de proprietate vine la pachet cu limitări urbanistice stricte. Fiind situată într-o zonă protejată de pe lac, pe insulă nu se pot construi structuri permanente mari sau vile de lux, din cauza lipsei utilităților clasice.

Ea rămâne însă destinația ideală de vacanță pentru pasionații de natură, glamping sau pentru cei care vor o proprietate unică în portofoliu.

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