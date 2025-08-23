Insula găzduiește o minune naturală și un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO: Râul Subteran Puerto Princesa – cel mai lung râu subteran din Asia și al doilea ca lungime din lume.

Insula oferă recife de corali spectaculoase, ideale pentru snorkeling și scufundări. În apropiere se află Parcul Marin Național Tubbataha Reef, un alt sit UNESCO, subliniind bogăția biodiversității marine din zonă. Un expert de la Experience Travel Group a declarat pentru Daily Mail:

„Palawan are o combinație unică de frumusețe naturală, aventură și accesibilitate. Călătorii pot să se bucure de multe dintre experiențele pe care le-ar avea în Maldive, cum ar fi plajele imaculate și ape turcoaz, dar la o fracțiune din cost”.

„Devine tot mai populară în rândul turiștilor care își doresc o experiență de paradis tropical fără a cheltui excesiv”, conform expertului.

O noapte de cazare în Palawan poate costa în jur de 50 de lire sterline, în funcție de zonă. În contrast, multe opțiuni de cazare din Maldive au prețuri între 300 și 400 de lire sterline pe noapte.

Ambele destinații au temperaturi similare în luna cea mai caldă, aprilie, cu maxime între 20 și 30 de grade Celsius. Accesul în Palawan necesită de obicei un zbor de legătură de la Manila către Puerto Princesa sau Aeroportul El Nido, care durează de la una până la două ore. Alternativ, există opțiunea de a călători cu feribotul, care poate dura aproximativ 13 ore.

Cele mai frumoase insule exotice din lume se află pe lista multor turiști și călători pasionați de destinații remarcabile. Cu o topografie uluitoare, plaje spectaculoase ș culturi fascinante, multe insule exotice oferă atracții pentru toată lumea, indiferent dacă visezi la o vacanță relaxantă la plajă sau plănuiești o aventură de neuitat.



