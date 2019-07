De Camelia Diaconu,

Rezolvarea chestionarelor cu întrebări de cultură generală este cea mai simplă și la îndemână metodă să îți evaluezi cunoștințele. Mai jos ți-am pregătit un test de cultură generală cu întrebări din mai multe domenii de interes. La câte întrebări de cultură generală știi răspunsurile?

Întrebări de cultură generală din Geografie

1. Care este cel mai lung fluviu din Europa?

2. Ce țară din America de Sud are cea mai mare suprafață?

3. Câte continente există pe Pământ?

4. Cine a realizat prima călătorie în jurul lumii?

5. Cu ce țări se învecinează România?

6. Care este capitala Islandiei?

7. Spune trei țări prin care trece Ecuatorul?

8. Din ce țară izvorăște Dunărea?

9. Câte state are Statele Unite ale Americii?

10. Care este cel mai estic oraș al României?

11. În ce capitală europeană poți vizita Colosseum?

12. Ce tip de lac este Lacul lezer?

13. Cu ce state se învecinează Statele Unite ale Americii?

14. Spune două orașe din regiunea Dobrogea?

15. Care este cel mai înalt munte de pe Glob?

Răspunsuri întrebări de cultură generală din Geografie

1. Volga;

2. Brazilia;

3. 7 Continente;

4. Fernando Magellan;

5. Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova;

6. Reykjavik;

7. Ecuador, Brazilia, Kenya, Indonezia;

8. Germania;

9. 50 de state;

10. Sulina;

11. Roma;

12. Lac glaciar;

13. Mexic și Canada;

14. Constanța și Tulcea;

15. Muntele Everest.

Întrebări de cultură generală din Istorie

1. În ce an s-a născut Regele Mihai I?

2. Ce grad de rudenie este între Carol al II-lea și Ferdinand I?

3. În ce țară s-a născut Adolf Hitler?

4. În ce oraș au fost executați soții Ceaușescu?

5. În ce an a reușit Mihai Viteazul unirea celor trei mari țări medievale?

6. Când a avut loc Primul Război Mondial?

7. În ce an a intrat România în Uniunea Europeana?

8. În ce an a murit Prințesa Diana?

9. Ce naționalitate are Papa Francisc I?

10. În ce an s-a proclamat independența de stat a României?

Răspunsuri întrebări de cultură generală Istorie

1. Anul 1921;

2. Ferdinand I este tatăl lui Carol al II-lea;

3. Austria;

4. Târgoviște;

5. Anul 1600;

6. Între anii 1914-1918;

7. Anul 2007;

8. Anul 1997;

9. Argentiniană;

11. Anul 1877.

Întrebări de cultură generală din Limba și Literatura Română

1. Câte strofe are poezia ”Luceafărul” de Mihai Eminescu?

2. Cine a scris romanul ”Ion”?

3. Unde s-a născut Ion Creangă?

4. Cine a scris poezia ”Repetabila povară”?

5. Cine a scris ”Enigma Otilei”?

6. Cine a scris versurile imnului nostru?

7. Ce poet a ocupat funcția de Ministru al Culturii?

8. Ce poet avea profesia de medic?

9. Ce poet a scris poezia ”Plumb”?

10. În ce oraș a murit Nichita Stănescu?

Răspunsuri întrebări de cultură generală – Limba și Literatura Română

1. 98 de strofe;

2. Liviu Rebreanu;

3. Humulești;

4. Adrian Păunescu;

5. George Călinescu;

6. Andrei Mureșan;

7. Marin Sorescu;

8. Vasile Voiculescu;

9. George Bacovia;

10. București.

Întrebări de cultură generală din Sport

1. În ce an a devenit fotbalul sport olimpic?

2. În ce fază a ajuns România la Campionatul Mondial din 1994?

3. Ce joc de ciclism a derivat din fotbal?

4. Ce echipă a câștigat Liga Campionilor în 2012?

5. Între ce echipe s-a disputat meciul de fotbal El Clasico?

6. Ce regină obișnuia să se deghizeze în adolescență și să joace fotbal în apropierea palatului regal?

7. Ce comentator sportiv a intrat pentru a 11-a oară în Cartea Recordurilor, cu un nou record mondial de cel mai lung strigat Gol de 52 de secunde și 3 zecimi?

8. Cum se numește stadionul echipei Bayern Muchen?

9. Câte minute are pauza unui meci de fotbal?

10. Care este cel mai selecționat jucător din istoria naționalei de fotbal a României?

Răspunsuri întrebări de cultură generală – Sport

1. Anul 1900;

2. Sferturi;

3. Ciclobal;

4. Chelsea;

5. Real Madrid și FC Barcelona;

6. Regina Elisabeta a II-a;

7. Ilie Dobre;

8. El Madrigal;

9. 15 minute;

10. Dorinel Munteanu.

Întrebări de cultură generală cu răspunsuri

1. Câte zile are un an bisect?

2. Câți ani are un deceniu?

3. Cine a inventat stiloul?

4. Cine a inventat becul?

5. Cine a scris ”Traviata”?

6. În ce an s-a scufundat Titanicul?

7. Cine a spus ”Zarurile au fost aruncate”?

8. Cine a exclamat ”Evrika”?

9. Care este formula chimică a apei?

10. Câte laturi are un hexagon?

11. Care este cea mai mare pădure tropicală din lume?

12. Câte laturi egale are un triunghi isoscel?

13. Buburuza este arahnidă, insectă sau reptilă?

14. În ce parc din București se află Muzeul Satului?

15. În ce organ se află coardele vocale la om?

Răspunsuri întrebări cultură generală

1. 366 de zile;

2. 10 ani;

3. Petrache Poenaru;

4. Thomas Edison;

5. Giuseppe Verdi;

6. Anul 1912;

7. Caesar;

8. Arhimede;

9. H2O;

10. Șase laturi;

11. Amazon;

12. Două laturi egale;

13. Insectă;

14. Parcul Herăstrău;

15. Laringe.

Întrebări simple de cultură generală cu răspunsuri

1. Câti ani a durat Războiul de 100 de ani?

2. Din ce este făcută peria din păr de cămilă?

3. Ce culoare are cutia neagră a unui avion?

4. După care animal au fost numite Insulele Canare din Pacific?

5. Care este cel mai mare mamifer din lume?

6. Care este mâncarea preferată a ursului Panda?

7. Care este cel mai rapid animal din lume?

8. Care este ”animalul deșertului”?

9. În ce se transformă omizile când se dezvoltă?

10. Care este singurul continent pe care nu trăiesc urși?

Răspunsuri întrebări de cultură generală simple

1. 116 ani (intre anii 1337 și 453);

2. Păr de veveriță;

3. Portocaliu;

4. Insula Canaria: Insula câinilor

5. Balena;

6. Bambusul;

7. Ghepardul;

8. Cămila;

9. În fluture;

10. Antartica.

La câte întrebări de cultură generală ai răspuns corect? Care sunt întrebările care te-au pus în dificultate? Testează-ți cunoștințele rezolvând cele mai grele întrebări de cultură generală din mai multe domenii de interes.

