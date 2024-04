Alexia Eram este fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram și a reușit să devină unul dintre cei mai apreciați influenceri din România. Tânăra a făcut recent o vizită în casa părinților, acolo unde a locuit până înainte de a pleca la facultate. Nostalgică, Alexia a început să caute printre lucrurile din camera în care a copilărit și a arătat urmăritorilor săi de pe Instagram colecția sa de cartele. Fiica Andreei Esca a arătat și câteva fragmente din camera sa și a fost bucuroasă să găsească lucruri pe care le-a confecționat în copilărie.

În vechea sa cameră din casa părinților, acum Alexia Eram își păstrează toate amintirile. Andreea Esca și Alexandre Eram au păstrat totul intact și nu au făcut nicio modificare în camera fiicei lor.

Toate elementele dormitorului au fost atent alese, iar perdelele cu motive florale se potrivesc perfect cu tapetul. De asemenea, culoarea roz predomină în cameră, așa fiind vopsiți o parte dintre pereți. Mobila este clasică într-o nuanță de alb.

Alexia Eram și-a cumpărat singură un apartament de 200.000 de euro

Într-un video publicat pe canalul de YouTube Storia.ro, Alexia Eram a prezentat apartamentul său. Alexia Eram s-a mutat singură și locuiește într-un apartament cu trei camere dintr-o zonă bună a Capitalei. Fiica Andreei Esca este fericită că a reușit să își cumpere casa mult visată și este încântată de cum a fost decorată.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a spus tânăra vedetă.

Alexandre Eram, tatăl ei, a fost cel care a mai ajutat-o cu ideile pentru decorarea apartamentului. Alexia Eram a mers pe nuanțe de roz, alb și gri. „M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. (…) Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a spus fiica Andreei Esca.

Alexia Eram locuiește în centrul Bucureștiului

Apartamentul are două dormitoare și un living și se întinde pe două etaje. Are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică jos. Alexia Eram a preferat să locuiască în centru, pentru că și-a dorit să fie cât mai aproape de familie.

„Întotdeauna am locuit în centru. Cred că a fost, pur și simplu, obișnuință. Așa că tot în centru mi-am luat casa ca să fiu, așa, aproape de familie”, a spus tânăra.

Despărțirea de casa părintească a fost destul de grea pentru Alexia, însă ea a fost obișnuită cu plecatul de acasă, având în vedere că a studiat la o facultate în Anglia, unde a și locuit timp de doi ani.

„A fost destul de greu, asta pentru că deja de 2 ani stăteam în altă țară, mi-a fost mai ușor să mă detașez”, a mai adăugat Alexia.

Apartamentul în care locuiește Alexia Eram, în vârstă de 23 de ani, ar fi costat aproximativ 200.000 de euro.

