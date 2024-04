Florin Piersic a fost operat de urgență la un spital din Cluj-Napoca, a anunțat ieri foaiatransilvana.ro. Se pare că, după ultimul său spectacol, starea lui s-a înrăutățit brusc, motiv pentru care medicii l-au băgat în sala de operație. Ar fi vorba despre o infecție care, ulterior, s-a localizat la nivelul genunchiului.

Actorul nu a făcut până acum declarații, însă cel care a vorbit despre starea lui de sănătate e Dan Negru. Prezentatorul este bun prieten cu Florin Piersic, împreună au realizat multe proiecte de televiziune și au planuri mari pe micul ecran în continuare.

Dan Negru: „Pe ăsta mic, pe Florin, nu-l împiedică nicio operație”

„Pe ăsta mic, pe Florin, nu-l împiedică nicio operație. A trecut cu bine. Avem treabă în toamnă împreună. Nu s-a anulat nimic și nu se va anula nimic. Și avem și un proiect mare în decembrie. Deci, totul e în grafic”, a declarat Dan Negru pentru Playtech.

Cel mai recent spectacol pe care Florin Piersic l-a susținut a fost la Sibiu, pe 6 aprilie. Înainte, actorul a avut reprezentație și la Timișoara. „1 aprilie 2024. Ce public minunat la Timișoara, la recitalul Nu-ntreba câți ani am! Sunt copleșit!”, a transmis atunci actorul, pe Facebook.

Recomandări Gala Premiilor Gopo 2024. Lista completă a câștigătorilor ediției 18 la Oscarurile românești

Florin Piersic la 88 de ani: „Mi-e jenă să mi se spună «maestre»”

Cu o carieră impresionantă, presărată cu roluri memorabile în teatru și film, Florin Piersic a câștigat inimile publicului prin interpretările sale autentice. Deși s-a bucurat de un succes imens și de recunoașterea meritată a talentului său, celebrul actor rămâne modest în fața faimei.

Florin Piersic a povestit în cadrul unui interviu ce sacrificii a fost nevoit să facă pentru rolul său din „Idiotul” al lui Dostoievski. Legendarul actor a slăbit 20 de kilograme, pentru că își dorea enorm acest rol. „Câteodată îmi spuneau ca să pot să joc rolul ăla, trebuie neapărat să am 20 de kilograme mai puțin. Era legat de un rol al meu din Idiotul al lui Dostoievski.

Și atunci, ca să joc rolul pe care l-am jucat ani de zile cu un succes extraordinar, am slăbit 20 de kilograme. Am făcut asta, pentru că îmi doream să fiu acest personaj. Au venit oameni la mine după spectacol să îmi pupe mâna. Am zis «Stați domnule, ce faceți?». Mi-au spus că am fost ca un Hristos răstignit pe două cruci. Este un gest de admirație, eu ca bărbat să primesc asta din partea unui bărbat emoționat de rolul meu. E un lucru grozav. Dar vreau să precizez că nu sunt maestru”, a mărturisit Florin Piersic, la WOWnews.

Recomandări De ce a funcționat Ferma Dacilor fără autorizație de securitate la incendiu. Pompierii care trebuiau să închidă pensiunea preferau mici atenții: lăzi cu sticle de vin sau mobilă la preț redus

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„De asta m-am făcut actor, să apar în fața publicului”

Chiar dacă este adesea numit „maestru” de către admiratori, Florin Piersic respinge cu blândețe această adresare, preferând să se considere doar un om obișnuit, pasionat de actorie. „Eu am jucat lângă maeștri adevărați. Mi-e jenă să mi se spună «maestre», când știu lângă cine am trăit eu, cu cine am făcut profesia asta, de la cine am învățat-o.

Eu nu sunt maestru, trăind lângă maeștri adevărați, nu pot să mă așez lângă ei. Publicul mi-a oferit mie mai mult decât i-am dat eu lui. Cea mai mare bucurie este să fiu alături de publicul meu, el să se bucure de prezența mea. De asta m-am făcut actor, să apar în fața publicului. Este o bucurie pentru mine că încă mă recunoaște lumea, pot să mai joc, să mai apar”, a declarat Florin Piersic.

Urmărește-ne pe Google News