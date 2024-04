După divorțul de mama copiilor lui, Diana, Răzvan Simion a avut o relație timp de 5 ani cu cântăreața Lidia Buble. Prezentatorul de la Antena 1 s-a despărțit de artistă și a cunoscut-o apoi pe Daliana Răducan, femeia cu care are o relație de mai mulți ani de zile și cu care e logodit.

Acum, cei doi trec la următorul pas al relației, se căsătoresc în vara aceasta. Daliana Răducan a fost invitată la podcastul „Conversatii Liminale cu Eliza Kazan”, unde a făcut dezvăluiri atât despre cariera ei în arhitectură, cât și despre viața personală.

Daliana Răducan: „Am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”

Nu s-a ferit și a mărturisit că vara aceasta se căsătorește cu Răzvan Simion, prezentatorul matinalului de la Antena 1, după aproximativ un an de logodnă. Pregătirile sunt în toi, ea deja și-a ales rochia de mireasă.„Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta.

Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile.”, a declarat Daliana Răducan în cadrul podcastului „WHITE – Conversații liminale cu Eliza Kazan”, la care a spus că nu i-a fost ușor să apară.

„Am acceptat invitația la podcastul WHITE – Conversații liminale cu Eliza Kazan – Nu sunt obișnuită să vorbesc în public. Întrebările au fost grele, foarte personale. Am emoții despre cum va fi primit. M-am deschis cu tot sufletul și am spus lucruri pe care nimeni nu le știe nimeni despre mine”, a adăugat ea pe contul ei oficial de Instagram.

„Relația cu Răzvan este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a mai întâmplat”

Totodată, ea a vorbit și despre cum funcționează relația cu Răzvan Simion și cum s-a obișnuit să formeze un cuplu cu o persoană publică. „Cea mai grea a fost tranziția de la persoană necunoscută la persoană publică, momentul în care m-am cuplat cu Răzvan, care este persoană publică.

A fost cea mai grea tranziție pentru mine. La începutul relației, oamenii erau extrem de curioși. Oriunde intram cu Răzvan, oamenii se uitau insistent la noi. Îmi aduc aminte că atunci când ne-am mutat împreună, am ieșit pe terasa blocului unde locuiam împreună și ne-am trezit efectiv cu paparazzii la geam. (…)

Relația cu Răzvan este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a mai întâmplat, dar a trebuit să fac față la foarte multe situații cu care m-am obișnuit astăzi. (…) Am evoluat foarte mult împreună.”, a mai spus Daliana Răducan, conform Cancan.

Ce a spus Răzvan Simion despre nunta cu Daliana

În toamna anului trecut, Răzvan Simion s-a dat de gol și a mărturisit că pregătirile pentru nuntă au început chiar cu lista invitaților. Dacă la început aveau de gând să organizeze o nuntă mică, lista invitaților crește pe zi ce trece așa că nu evenimentul nu va mai fi unul restrâns. „Ne gândim. Momentan, lista se tot mărește. Am vrut să facem ceva foarte mic, acum e ceva mediu. Sper să nu ajungă ceva foarte mare. Ați văzut că domnul Dani a făcut nuntă mare. Nu, încă ne gândim (n.r. – cu privire la locație).

Poate afară, poate aici. Dacă suntem puțini să încăpem, să fie onorant și pentru noi, afară. Dacă suntem mai mulți și avem mulți prieteni care, culmea, ne amenință că dacă nu îi chemăm la nuntă se supără pe noi, ceea ce e dubios. În 2023, când primești o invitație la nuntă, te cam lua cu rău. 300 de euro două sarmale e mult (n.r. – râde)”, a spus Răzvan Simion, pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Întrebat despre cine le vor fi nași la nuntă, Răzvan Simion a explicat că e vorba despre un cuplu care nu face parte din show. Nu l-a ales pe Dani Oțil, nici măcar pentru rolul de cavaler de onoare. A glumit și a spus că pentru acest rol l-ar prefera pe fiul lui Dani, Tiago.

„Nu sunt din lumea pe care ai putea-o cunoaște nașii. Cavaler de onoare l-aș pune pe Dănuț, dar cred că mai mult în pun pe fiul lui, că el a depășit vârsta la care să fie cavaler, mai ales de onoare”, a mai spus prezentatorul TV, la „Xtra Night Show”.

