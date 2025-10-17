Robert Uzună, Vicepreşedinte Corporate Affairs al Ursus Breweries, explică motivația din spatele acestei inițiative: „Berea înseamnă mult mai mult decât o băutură: fiecare moment de servire este și un prilej de socializare, dar, mai mult decât atât, este și un liant între oameni. Din postura celui mai mare producător de bere din România, ne dorim să aducem mai aproape de consumatori și o perspectivă amplă asupra universului berii, documentată temeinic de Damian Anfile și Gojira”.

Podcastul, realizat de Damian Anfile și Gojira, oferă o incursiune relaxată și documentată în lumea berii.

Cele trei episoade acoperă diferite perioade și aspecte ale istoriei berii:

Origini și evoluție globală Berea în spațiul românesc Istoria recentă și tendințe actuale

Al doilea episod: Berea în România, se concentrează pe:

Ipoteze despre relația dacilor cu berea

Primele dovezi ale producției de bere în România

Evoluția de la sladnicile tradiționale la primele fabrici

Povești despre branduri și clădiri istorice

Al treilea episod: De la interbelic la prezent, abordează:

Perioada interbelică și socialistă

Evoluția post-revoluționară a industriei

Rolul berii ca liant social

Localuri emblematice precum Carul cu Bere

Tendințe actuale în consumul de bere

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Conform Ursus, acest podcast își propune să ofere o perspectivă amplă asupra universului berii. Robert Uzună adaugă: „Ne dorim să explicăm complexitatea și diversitatea berii – de la meșteșugurile vechi la inovațiile de astăzi – și să creăm un spațiu de dialog și cultură, unde ascultătorii pot descoperi detalii pe care nu le găsesc în altă parte”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE