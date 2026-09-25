Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, relațiile parteneriale vor fi favorabile ajungerii la o înțelegere convenabilă pentru ambele părți, la o împăcare sau la semnarea unui contract ori a unui act de asociere într-o activitate comună.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, casa a VIII-a a beneficiilor financiare sau materiale va fi solicitată intens de cele patru planete aflate în tranzit și, mai ales, de Luna Plină în Berbec, din 26 septembrie. Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita casa a XII-a a sănătății și va acționa intens asupra fiziologiei inimii și a sistemului vascular și nervos central. Prima încercare va fi resimțită de către nativi, între 1 și 5 octombrie, mai mult sau mai puțin intens, în funcție de vârstă și de tabloul clinic.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, informații care alarmează, pun pe gânduri sau enervează: oamenii vor rămâne profund impresionați de întâlnirea cu unele persoane care trec prin necazuri și suferințe ori care vor asista la situații nedrepte în fața cărora se vor simți neputincioși.

Deplasări asociate cu un eveniment care vor complica programul Fecioarelor, pe fondul intrării planetei Mercur în zodia Scorpionului, pe care o va traversa între 30 septembrie și 6 decembrie; există însă și o latură pozitivă a acestui tranzit, și anume rafinarea unor forme de cunoaștere, intuițiile frecvente și abordările diplomatice în dialogurile cu potențial conflictual.