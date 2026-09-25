Andreea Vasile are o toamnă bogată în proiecte. Actrița se bucură de succesul peliculei „3 zile în septembrie”, lansată luna asta, filmează pentru noul serial de la Antena 1 și mai începe un nou film în octombrie.

Prezentă la premiera lungmetrajului „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, actrița Andreea Vasile a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea, în care a vorbit despre proiectele care îi ocupă întreaga toamnă. Actrița ne-a oferit detalii despre colaborarea cu soțul ei, dar și despre al doilea proiect semnat de Ruxandra Ion în care are rolul principal. Ea a dat din casă și ne-a spus când va difuza Antena 1 serialul „Inimă sub acoperire".

Libertatea: Felicitări pentru rolul din filmul „3 zile în septembrie”. Care au fost provocările pentru tine?

Andreea Vasile: Mulțumesc! Cea mai mare provocare a fost să ducem acest cadru de 65 de minute fără să spunem stop, fără să greșim, cu mare încredere unii în alții și, în același timp, cu toate fricile și îndoielile care s-au strâns acolo. De fapt, marea provocare era ca, din punct de vedere tehnic, să existe totul absolut impecabil, în așa fel încât să nu ne poticnim sau să nu zicem «am greșit» pentru că s-a întâmplat ceva. Cred că ăsta a fost de departe cel mai complicat lucru. Și apoi, sigur, coregrafia fiecărui moment. Sunt foarte mulți actori în secvențe, deci a fost complicat totul.

Se înțelege că ești o fire perfecționistă...

Andreea Vasile: Îmi doresc să iasă lucrurile cât pot eu de bine și îmi pun acolo toate gândurile și energia. După aceea, când nu mai ține de mine, nu mai ține de mine, dar eu vreau să știu că am făcut tot ce a ținut de mine.

Andreea Vasile: „Sunt foarte bucuroasă de ce a ieșit”

Ești mulțumită de ce a ieșit?

Andreea Vasile: Sunt foarte bucuroasă de ce a ieșit și cred că avem un film care te trece prin toate emoțiile: te face să râzi, te face să plângi. Îți dă o stare foarte bună și, la final, îți lasă și niște întrebări. De fapt, pentru noi, asta este bucuria supremă.

Cât te consumă pe tine un astfel de scenariu, din bucătăria internă a unui actor?

E un avantaj sau, dimpotrivă, o provocare să faci echipă cu soțul?

Andreea Vasile: Pentru noi a fost un avantaj, pentru că e un om care mă cunoaște foarte bine, e un om care îmi cunoaște fricile, îndoielile, știe când să-mi dea încredere. Atunci, pentru noi nu a fost deloc un impediment. Am vorbit mult despre povestea asta și în afara filmărilor, deci a fost foarte prezent filmul ăsta în viața noastră.

Ce spune Andreea Vasile despre lansarea noului serial semnat de Ruxandra Ion

Toamna asta ce proiecte ai? Revine și serialul cu ultimul sezon la Antena 1. Se mai întrevede altceva pe micul ecran?

Andreea Vasile: Filmăm de ceva vreme, din februarie, la ceva nou. De anul viitor o să apară și pe post. Mai am un lungmetraj care o să înceapă undeva la final de octombrie. Mergem și într-un turneu prin țară cu filmul acesta, încercăm să acoperim mai toate orașele din țară. Deci e o toamnă foarte complicată de gestionat, să zic așa.

Serialul este semnat tot de doamna Ruxandra Ion?

Andreea Vasile: Exact, da. Suntem la a doua colaborare și sunt foarte bucuroasă de ce facem împreună și foarte bucuroasă de proiectul ăsta.

Cum reușești să te împarți între carieră, copil și soț?