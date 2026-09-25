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România, în topul scumpirilor din Uniunea Europeană la pachetele turistice. Datele Eurostat arată o creștere de aproape 12% a prețurilor pentru vacanțe

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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România, în topul scumpirilor din Uniunea Europeană la pachetele turistice. Sursă foto: Envato
România, în topul scumpirilor din Uniunea Europeană la pachetele turistice. Sursă foto: Envato
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Românii au scos din buzunar sume considerabil mai mari pentru concediile din această vară comparativ cu anul trecut. Datele publicate de biroul european de statistică Eurostat arată că România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene care au înregistrat cele mai accentuate scumpiri la pachetele turistice în luna august 2026, raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

În timp ce la nivelul întregului bloc comunitar, prețurile pachetelor de servicii pentru vacanțe au crescut în medie cu 3,2%, ritm care a urmat exact rata generală a inflației, în România, avansul a fost de 11,9%.

Această creștere plasează țara noastră pe locul al cincilea în topul celor mai mari scumpiri din Europa, într-un clasament condus de Belgia, unde tarifele au crescut cu 16,2%, Portugalia cu 14,3%, Suedia cu 12,8% și Lituania cu 12,3%.

La polul opus, există state europene unde pachetele de vacanță au devenit mai ieftine pentru turiști.

Estonia a înregistrat o scădere spectaculoasă a prețurilor de peste 21%, în timp ce în destinații extrem de populare precum Spania și Italia, tarifele au scăzut cu 5,2%, respectiv 4,8%. O ușoară ieftinire a fost raportată și în Irlanda, unde pachetele turistice au înregistrat o reducere de 0,4%.

În ceea ce privește transportul aerian de pasageri, evoluția tarifelor la biletele de avion a rămas extrem de volatilă. La nivel european, prețurile medii ale zborurilor au scăzut ușor, cu 0,4% în luna august 2026 comparativ cu august 2025, menținându-se sub nivelul inflației generale.

Totuși, disparitățile dintre țări rămân uriașe. Cele mai mari scumpiri la biletele de avion au fost raportate în Grecia, unde tarifele au urcat cu 16,3%, și în Irlanda, cu o creștere de 14,4%.

Pe de altă parte, în zece țări din Uniunea Europeană, biletele de avion s-au ieftinit. Cea mai drastică scădere a fost marcată în Slovacia, unde tarifele aeriene s-au prăbușit cu 61,2%, în timp ce în Spania, reducerile au fost de 15,8%.

Analiștii Eurostat notează că tarifele pentru zboruri au suferit oscilații puternice pe tot parcursul ultimului an, trecând de la scăderi accentuate în primăvară la scumpiri brusc marcate în lunile de debut ale sezonului estival.

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Tags: Eurostat turism Scumpiri UE - Uniunea Europeană Economia României
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