În urmă cu mai bine de o lună, Antena 1 a anunțat că Denise Rifai părăsește „Furnicuțele”, ea fiind înlocuită la cârma emisiunii de către Cătălin Măruță.

Prezentatorul rămăsese fără emisiune după ce show-ul „La Măruță” a fost scos de PRO TV din grilă în primăvara acestui an. Astfel că Antena 1 a profitat de ocazie și l-a angajat în această toamnă.

„Pentru mine, aventura «Furnicuțele» ajunge la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după-amiezile românilor în niște întâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, spunea Denise Rifai în luna august.

Chiar dacă afirma că rămâne la Antenă, vedeta nu a fost anunțată până acum în niciun alt proiect TV de la postul de televiziune. Însă apare pe YouTube într-un clip video care a adunat peste 100.000 de vizualizări în trei zile!

Mai exact, Denise Rifai poate fi văzută în videoclipul „Hora Nebunelor”, lansat de Diana Matei pe 22 septembrie 2026. Alături de cele două vedete mai apar în clip și nume precum Ramona Olaru, Gabriela Oțil și Doinița Oancea.

„Mulțumiri speciale echipei care a reușit să transforme fiecare cadru și fiecare imagine într-un adevărat tablou. Sunt recunoscătoare pentru fiecare detaliu, pentru toată munca și pentru frumusețea pe care ați pus-o în acest proiect.

A ieșit exact așa cum mi-am imaginat”, a scris Diana Matei pe pagina ei de Instagram.

Fanii au remarcat imediat că Denise Rifai își face apariția în videoclipul „Hora Nebunelor” după ce a părăsit „Furnicuțele”. „Finalul e demențial: Denise Rifai este absolut superbă”, a scris cineva în secțiunea de comentarii de pe YouTube.

La finalul videoclipului, Denise Rifai amintește și de emisiunea „40 de întrebări”, pe care o prezenta la Kanal D. Clipul video se încheie cu vedeta care este auzită rostind: „Și acum întrebarea: «Oare care e cea mai nebună dintre voi?»”.

Să fie acesta un semn că Denise Rifai își dorește să revină la Kanal D? Mai ales că, în momentul în care a plecat de la postul deținut de turci, ea a dezvăluit că speră ca, la un moment dat, să prezinte din nou emisiunea „40 de întrebări”.