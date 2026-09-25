Noutăți de pe șantierul A1 Sibiu - Pitești: Cum avansează lucrările la tunelurile Balota și Robești

Lucrările pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești avansează într-un ritm susținut, cele mai importante progrese fiind înregistrate la tunelurile Balota și Robești.

Stadiul la tunelurile Balota și Robești

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova transmite vineri, 25 septembrie, că săpăturile au fost deja finalizate la una dintre galeriile tunelului Robești (866 m), în timp ce la tunelul Balota (500 m) s-a trecut de jumătatea excavațiilor pe sensul dinspre Sibiu spre Pitești.

Fiecare tunel este format din două galerii distincte, câte una pentru fiecare sens de mers, având două benzi de circulație.

„Tunelul Balota – 500 m lungime: galeria stângă 20 m excavați; galeria dreaptă 220 m excavați. Tunelul Robești – 866 m lungime: galeria stângă săpături finalizate, urmând să înceapă lucrările de cămășuire; galeria dreaptă 120 m de cămășuire interioară executată”, precizează sursa citată.

Loturile Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești se află în administrarea DRDP Craiova. Lucrările între Boița și Cornetu sunt executate de constructorii turci Mapa-Cengiz.

Cel mai dificil și complex tronson din Autostrada Sibiu – Pitești

Secțiunea 2 Boița - Cornetu este considerată cel mai dificil și complex tronson din întreaga Autostradă A1 Sibiu – Pitești. Cu o lungime de 31,3 kilometri, traseul străbate o zonă montană extrem de accidentată de-a lungul Defileului Oltului, proiectul incluzând 7 tuneluri (printre care Balota și Robești), 49 de poduri și viaducte, precum și lucrări masive de consolidare a versanților.

Boița este o comună din județul Sibiu situată la ieșirea din Defileul Oltului spre Depresiunea Sibiului, la aproximativ 22 km sud de orașul Sibiu. Aici se termină în prezent lotul de autostradă deja dat în circulație dinspre Sibiu.

Cornetu este o localitate componentă a orașului Brezoi din județul Vâlcea, amplasată mai la sud pe Valea Oltului, la limita dintre județele Sibiu și Vâlcea.