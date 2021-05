Kiwano este un fruct exotic bogat în vitamine și minerale, dar și alți compuși vegetali ce aduc numeroase beneficii pentru sănătate.

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Informații despre Kiwano sau pepenele cu coarne

Kiwano, unoscut și sub numele de pepenele cu coarne, castravete african cu coarne, pepenele jeleu, melano sau pikano, are denumirea științifică de Cucumis metuliferus.

Fructul acestei plante se poate mânca, dar este cel mai des folosit ca decorațiune pentru alte mâncăruri. Este o specie nativă în Africa, originară din zona deșertului Kalahari, dar este cultivat și în Maroc, Portugalia, California, Chile, Australia și Noua Zeelandă.

Crește natural în campuri și în zone împădurite. Gustul său este o combinație între castravete și zucchini sau, când este copt, între banană, castravete și lămâie. Coaja sa este comestibilă și în anumite zone se mănâncă. Există o specie care nu are coarne, dar are gust similar. Semințele sunt acoperite într-o substanță gelatinoasă. Coaja fructului este bogată în vitamina C și în fibre.

Kiwano – beneficii și proprietăți

Castravete kiwano beneficii

Valori nutriționale

Castravetele Kiwano conține cu o serie de vitamine și minerale.

Un singur pepene kiwano (209 grame) furnizează următorii nutrienți:

Calorii: 92

Carbohidrati: 16 grame

Proteine: 3,7 grame

Grăsime: 2,6 grame

Vitamina C: 18% din aportul zilnic de referință (DZR)

Vitamina A: 6% din DZR

Vitamina B6: 7% din DZR

Magneziu: 21% din DZR

Fier: 13% din DZR

Fosfor: 8% din DZR

Zinc: 7% din DZR

Potasiu: 5% din DZR

Calciu: 3% din DZR

Pepenele Kiwano este alcătuit în principal din apă și are un conținut relativ scăzut în calorii, carbohidrați și grăsimi. Aproximativ 16% din caloriile sale provin din proteine – care este relativ mare în comparație cu alte fructe.

Această distribuție unică a nutrienților face pepenele kiwano potrivit pentru o varietate de planuri de dietă.

Bogat în antioxidanți

Pepenele Kiwano nu este doar hrănitor, ci oferă și mulți antioxidanți puternici. Antioxidanții sunt compuși care se găsesc în anumite alimente care pot proteja împotriva deteriorării celulare cauzate de stresul oxidativ.

Deși reacțiile oxidative sunt o parte normală a metabolismului uman, prea multă tulpină oxidativă poate duce la inflamație și afectarea funcției celulare în timp.

Puteți reduce la minimum aceste daune potențiale oferindu-vă organismului o cantitate adecvată de alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi pepenele kiwano.

Principalii antioxidanți ai pepenelui kiwano sunt vitamina C, vitamina A, zincul și luteina. Potrivit studiilor, împreună, acești nutrienți joacă un rol în reducerea inflamației și prevenirea bolilor cronice, cum ar fi diabetul, bolile de inimă și anumite tipuri de cancer.

Mai mult, semințele comestibile găsite în pulpa fructului oferă vitamina E – un alt nutrient cu proprietăți antioxidante.

Menține sănătatea cerebrală

Pepenele cu coarne sau castravetele Kiwano conține magneziu și zinc – două minerale care sunt strâns legate de sănătatea mintală și de întreținerea funcției creierului.

Atât magneziul, cât și zincul sunt implicate în producerea de neurotransmițători care reglează starea de spirit, iar carenețele sunt legate de unele tulburări legate de dispoziție, cum ar fi depresia și anxietatea.

Un studiu a evaluat utilizarea magneziului pentru tratarea depresiei ușoare și a tulburărilor de anxietate la 126 de persoane. Cei care au primit magneziu au raportat îmbunătățiri semnificative ale simptomelor.

Puternic hidratant

Apa nu este suficientă pentru o hidratare eficientă. Electroliții – cum ar fi potasiul, magneziul și sodiul – sunt, de asemenea, necesari pentru menținerea stării de hidratare corespunzătoare, arată studiile.

Pepenele Kiwano este alcătuit din aproximativ 88% apă și care conține carbohidrați și electroliți este util pentru creșterea hidratării.

Un fruct precum pepenele kiwano într-o zi fierbinte de vară sau după un exercițiu intens vă poate ajuta să vă mențineți alimentat și bine hidratat pe tot parcursul zilei.

Alte beneficii ale kiwano

Cercetările efectuate asupra pe efectului pepenelui sau castravetelui kiwano asupra sănătății sunt minime. Cu toate acestea, mulți dintre nutrienții pe care îi conține sunt bine-cunoscuți pentru susținerea sistemelor corpului în alte moduri:

Sprijină sănătatea oaselor: pepenele galben Kiwano oferă substanțe nutritive care susțin remodelarea oaselor și menținerea rezistenței oaselor, inclusiv magneziu, vitamina C și zinc.

pepenele galben Kiwano oferă substanțe nutritive care susțin remodelarea oaselor și menținerea rezistenței oaselor, inclusiv magneziu, vitamina C și zinc. Menține pielea sănătoasă : vitamina C și apa din pepenele kiwano pot sprijini producția de colagen, vindecarea rănilor și protecția împotriva daunelor provocate de soare.

: vitamina C și apa din pepenele kiwano pot sprijini producția de colagen, vindecarea rănilor și protecția împotriva daunelor provocate de soare. Promovează sănătatea inimii: pepenele galben Kiwano este o sursă bogată de magneziu și potasiu. Aceste minerale pot reduce inflamația, pot preveni acumularea plăcii arteriale și pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale .

pepenele galben Kiwano este o sursă bogată de magneziu și potasiu. Aceste minerale pot reduce inflamația, pot preveni acumularea plăcii arteriale și pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale . Consolidează imunitatea: pepenele galben Kiwano oferă, de asemenea, mai mulți nutrienți care sunt vitali pentru un sistem imunitar sănătos, inclusiv vitamina C, zinc, fier și magneziu.

Descoperă și alte fructe exotice cu multiple beneficii pentru sănătate

Cum se consumă Kiwano

Chiar dacă aspectul pepenelui Kiwano nu este unul foarte apetisant, în țările din care este originar se mănâncă atât coaja, cât și conținutul fructului.

Dacă sunteți suficient de îndrăzneț să mâncați coaja, asigurați-vă că ați tăiat mai întâi vârfurile ascuțite.

Înainte de a fi copt, fructul este verde închis, dar pe măsură ce se coace, capătă o nuanță cremoasă de portocaliu.

Aroma pepenelui kiwano este blândă și ușor dulce. Are un gust similar cu ruda sa apropiată, castravetele. Când este foarte copt, este posibil să puteți detecta și un indiciu de aromă de banane.

Cum se mananca kiwano

Cea mai simplă modalitate de a mânca un pepene kiwano este să îl tăiați în felii și să scoateți pulpa direct din coajă. Unii oameni adaugă puțină sare sau zahăr pentru a-i spori aroma. Poate fi consumat proaspăt sau gătit.

Dacă vă simțiți creativ, puteți adăuga pulpa la smoothie-uri sau o puteți folosi pentru a acoperi iaurtul, granola sau o înghețată. De asemenea, asigură un gust delicios la sosuri și toppinguri.

Citeşte şi:

Kumquats – beneficii și plantare. Cum se mănâncă aceste mici citrice

Jackfruit – ce este, cum se mănâncă și ce beneficii are

Aguaje – ce este, ce beneficii are și cum se consumă acest fruct exotic

PARTENERI - GSP.RO Țara în care Ilie Dumitrescu a refuzat să meargă, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Grecia a pus o recompensă de 300.000 de euro pe capetele criminalilor care au ucis-o pe studenta britanică Caroline Crouch, în fața copilului ei

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2021. Leii au acces la alt fel de informații, poate chiar unele cu totul noi pentru ei

Știrileprotv.ro Panică într-o instituție din Orșova. Jandarmii au intervenit pentru a îndepărta o viperă ascunsă într-un birou. FOTO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)