Escrocheria „localnicului binevoitor” și alte capcane din Grecia. Cum să nu cazi în plasa hoților în această vară

Pentru a nu cădea în plasa acestor escrocherii, este esențial să înțelegi mecanismele din spatele celor mai frecvente fraude și modurile prin care te poți proteja eficient.

Escrocheria „localnicului prietenos” și tacticile hoților din zonele aglomerate

Una dintre cele mai răspândite capcane din marile orașe sau din stațiunile elene este cea a localnicului aparent extrem de amabil. Acesta abordează turiștii, inițiază o conversație relaxată și se oferă să le arate împrejurimile sau să le recomande atracții ascunse.

Finalul este însă același: victima este condusă într-un bar sau restaurant partener, unde primește o notă de plată uriașă, ori i se pretind direct bani pentru ghidajul oferit. Recomandarea fermă este să refuzi politicos ajutorul nesolicitat și să apelezi exclusiv la ghizi autorizați sau surse oficiale de informare.

În paralel, furtul din buzunare face ravagii în zonele pietonale, în transportul public și în piețe. Hoții acționează coordonat, în grupuri, bazându-se pe tehnici de distragere a atenției. O metodă des întâlnită este murdărirea intenționată a hainelor turistului cu o substanță albă, urmată de oferirea imediată a ajutorului pentru curățare – moment în care complicii subtilizează portofelul sau telefonul. Obiectele de valoare trebuie păstrate în borsete purtate sub haine sau în genți antifurt, evitând expunerea camerelor foto sau a bijuteriilor scumpe.

Mafia taxiurilor și cum funcționează fraudele cu mașini de închiriat

Transportul reprezintă un alt teren minat pentru turiști, în special în punctele fierbinți cum sunt Aeroportul Internațional din Atena sau porturile de feribot. Mulți șoferi refuză să pornească aparatul de taxat sub pretextul că este defect, impunând tarife fixe exorbitante, sau aleg în mod deliberat rute ocolitoare dacă observă că pasagerul nu cunoaște zona.

Soluția este să insiști de fiecare dată pentru activarea aparatului de taxat, să verifici prețul estimat al traseului dinainte și să utilizezi aplicații oficiale și transparente, cum este Beat, foarte populară în Grecia.

Mult mai grave pot fi escrocheriile din zona de rent-a-car. Anumite companii neoneste încearcă să transfere costurile unor avarii vechi, produse de alți clienți sau chiar de propriii angajați, asupra noului utilizator. Deoarece firmele pot debita cardul de credit chiar și la câteva luni după returnarea autovehiculului, simpla fotografiere a mașinii la preluare nu mai este suficientă. Este obligatorie o documentare video detaliată a fiecărei zgârieturi atât la începutul, cât și la finalul contractului, pentru a deține dovezi de netăgăduit.

Mai mult, mediul online a fost inundat de site-uri și numere de suport false care copiază imaginea unor mari companii de închirieri. Escrocii solicită plata integrală în avans prin carduri cadou sau carduri de debit preplătite, care funcționează ca numerarul și nu pot fi urmărite sau blocate, lăsând turiștii fără bani și fără mașină. Rezervările trebuie verificate direct pe platformele oficiale, plățile trebuie făcute doar cu un card de credit (care permite contestarea tranzacției), iar orice fraudă identificată trebuie raportată autorităților competente, inclusiv pe platforma ReportFraud.ftc.gov.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Capcanele din restaurante: Note umflate și taxa „coperto”

Mâncarea elenă este celebră, însă restaurantele din zonele ultra-turistice aplică uneori strategii financiare abuzive. Deși în Spania sau Italia există taxe obligatorii de serviciu (cum este faimosul „coperto” italian care acoperă costul pâinii și al feței de masă), în Grecia situația variază. În zonele aglomerate, taxa de serviciu poate fi inclusă direct pe bon, caz în care bacșișul nu mai este obligatoriu. Dacă această taxă lipsește, cutuma locală presupune lăsarea unui bacșiș de 10-20% în numerar.

Pentru a economisi substanțial și a savura preparate autentice, turiștii sunt sfătuiți să ocolească restaurantele de tip lanț, care au adaosuri comerciale foarte mari, și să caute tavernele mici, de familie, frecventate de localnici. Chiar și în cazul unor mici nereguli izolate în aceste localuri de cartier, prețurile finale nu vor egala niciodată costurile din marile lanțuri turistice.

O sursă excelentă de recomandări reale o reprezintă forumurile specializate, precum Reddit, unde comunitățile locale din subforumurile dedicate Greciei indică cele mai bune locuri pentru gyros, souvlaki sau spanakopita.

Plaje exclusiviste și strategii de apărare în fața escrocilor

Zonele de plajă, în special cele amenajate cu baldachine și saltele premium, ascund adesea costuri prohibitive și reguli stricte privind consumația minimă obligatorie. Pentru a nu avea surprize neplăcute când vine nota de plată, este recomandat să întrebi prețul exact înainte de a te așeza. O alternativă mult mai ieftină este deplasarea pe o distanță de doar 100-200 de metri în afara perimetrului central al plajei, unde majoritatea barurilor oferă seturi de șezlonguri gratuite sau la tarife modice (5-10 euro), condiționate doar de achiziția unei băuturi simple.

Dincolo de aceste exemple punctuale, conform ghidurilor de călătorie greeceguide, siguranța pe parcursul vacanței depinde de câteva reguli de bun-simț:

Documentarea prealabilă pe baza recenziilor recente lăsate de alți turiști;

Păstrarea unei vigilențe sporite în aglomerații și refuzul ferm al ofertelor care par nerealist de bune;

Utilizarea exclusivă a platformelor și aplicațiilor oficiale pentru transport sau excursii;

Cumpărarea de produse doar din magazine autorizate, evitând vânzătorii ambulanți care oferă mărfuri de lux contrafăcute.

În final, cea mai importantă armă împotriva escrocilor este rezistența la presiunea psihologică. Aceștia mizează pe tactici subtile de intimidare sau pe inducerea sentimentului de vinovăție pentru a forța o plată. Un „Nu, mulțumesc” rostit pe un ton ferm, urmat de îndepărtarea imediată din acea zonă, este cea mai eficientă metodă de descurajare, deoarece infractorii caută victime ușoare și vor trece rapid la următorul turist de la colț.