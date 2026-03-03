Evenimentul desfășurat pe 27 februarie 2026 marchează un prag simbolic: zece ani de la prima cercetare națională fundamentată științific care a explorat legătura dintre modelele educaționale de acasă și probabilitatea abuzului de substanțe la tineri. Studiul inițial, realizat în 2014 de Demos Marea Britanie, Institutul Român pentru Politici Publice și Ursus Breweries, a pus bazele unei metodologii care astăzi este mai relevantă ca oricând. Deși concluziile de atunci au fost prezentate la nivel european (DG SANTE) ca model de bune practici, realitatea curentă arată că presiunile asupra minorilor s-au diversificat: de la bullying și anxietate socială, până la dependența de ecrane.

Peste 12 ani de implicare constantă: platforma online desprealcool.ro

Implicarea Ursus Breweries în această cauză nu este un eveniment izolat, ci face parte dintr-un demers strategic ce are ca scop prevenirea consumului de alcool în rândul minorilor. . Pilonul central al acestei inițiative este platforma desprealcool.ro, un spațiu digital care a evoluat constant pentru a oferi părinților și profesorilor resurse validate de medici, psihologi și nutriționiști.

În ultimul deceniu, parteneriatul dintre Ursus Breweries și FONPC a generat rezultate concrete prin intervenții directe:

2017–2018: Peste 2.000 de părinți și 187 de educatori din cinci județe au fost instruiți în sesiuni de consiliere privind prevenirea consumului de alcool.

2019–2020: Lansarea „Ghidului Părinților Eficienți” și focus pe reziliența familială în timpul pandemiei, ajungând la peste 10.000 de beneficiari.

2021–2023: Adaptarea programelor la noile riscuri: social media, bullying și anxietate, cu ateliere dedicate cadrelor didactice.

2024: Lansarea podcastului „Despre Alcool”, care a depășit deja 7 milioane de vizualizări, confirmând setea de informație credibilă a publicului tânăr.

Radiografia momentului: 30% dintre copiii de 10-14 ani au gustat deja alcool

Cifrele prezentate în cadrul conferinței sunt alarmante. Un studiu World Vision România arată că aproape o treime dintre copiii cu vârste între 10 și 14 ani au consumat alcool cel puțin o dată. Mai mult, accesul la aceste substanțe este extrem de facil: 69% dintre adolescenți declară că pot procura alcool „ușor sau foarte ușor”.

Dr. Daniela Boșca, Director Executiv FONPC, a subliniat complexitatea riscurilor actuale: „Datele Agenției Române pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor arată dimensiunea problemei: 81% dintre adolescenții români de 15-16 ani au consumat alcool cel puțin o dată, peste media europeană de 73%. În același timp, 53% sunt în risc de dependență de social media, iar 25% au dificultăți în controlul jocurilor video. Vorbim despre o generație expusă simultan la multiple comportamente de risc, care are nevoie de sprijin corect adaptat pentru a naviga prin aceste riscuri sociale cu consecințe pe termen lung.”

Cele patru stiluri parentale: Cine oferă „Dragostea Fermă”?

Specialiștii au pus sub lupă cele patru modele de educație în familie, evidențiind că echilibrul este singura cale eficientă de prevenție.

Stilul Democratic (Autoritar-Echilibrat): Este „standardul de aur”. Se bazează pe limite clare, dialog și căldură emoțională. Copiii crescuți astfel au cea mai mică rată de consum de substanțe, fiind mai încrezători și având o reglare emoțională mai bună.

Stilul Autoritar: Controlul excesiv fără apropiere emoțională. Rezultatul? Copii anxioși care pot folosi alcoolul ca mecanism de evadare din fața presiunii constante.

Stilul Permisiv: Afecțiune fără limite. Acești copii nu primesc reperele necesare pentru a face față presiunii de grup, fiind vulnerabili în fața tentațiilor.

Stilul Neglijent: Absența limitelor și a implicării. Reprezintă cel mai mare risc, lăsând copilul fără nicio ancoră morală sau emoțională.

Nevoia de politici publice integrate

Robert Uzună, Vicepreședinte Corporate Affairs Ursus Breweries, a întărit necesitatea colaborării multisectoriale: „Conferința de astăzi reconfirmă că prevenția nu poate fi realizată de un singur actor. Credem că informarea corectă, dialogul deschis și susținerea părinților sunt esențiale pentru a reduce riscurile. Evoluția problemei din ultimul deceniu ne arată că este nevoie de colaborare mai strânsă între autorități, mediul privat și societatea civilă.”

Autoritățile prezente la „Inspiration Day” au concluzionat că, deși cadrul legislativ este necesar (aplicarea strictă a legii privind vânzarea alcoolului către minori), acesta rămâne ineficient fără programe școlare extinse și fără sprijin direct pentru familii. Prevenția începe la masa din bucătărie, prin „dragoste fermă”, dar trebuie susținută de o întreagă comunitate care refuză să normalizeze consumul de alcool la vârste fragede.

