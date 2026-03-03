Evenimentul desfășurat pe 27 februarie 2026 marchează un prag simbolic: zece ani de la prima cercetare națională fundamentată științific care a explorat legătura dintre modelele educaționale de acasă și probabilitatea abuzului de substanțe la tineri. Studiul inițial, realizat în 2014 de Demos Marea Britanie, Institutul Român pentru Politici Publice și Ursus Breweries, a pus bazele unei metodologii care astăzi este mai relevantă ca oricând. Deși concluziile de atunci au fost prezentate la nivel european (DG SANTE) ca model de bune practici, realitatea curentă arată că presiunile asupra minorilor s-au diversificat: de la bullying și anxietate socială, până la dependența de ecrane.

Peste 12 ani de implicare constantă: platforma online desprealcool.ro

Implicarea Ursus Breweries în această cauză nu este un eveniment izolat, ci face parte dintr-un demers strategic ce are ca scop prevenirea consumului de alcool în rândul minorilor. . Pilonul central al acestei inițiative este platforma desprealcool.ro, un spațiu digital care a evoluat constant pentru a oferi părinților și profesorilor resurse validate de medici, psihologi și nutriționiști.

În ultimul deceniu, parteneriatul dintre Ursus Breweries și FONPC a generat rezultate concrete prin intervenții directe:

2017–2018: Peste 2.000 de părinți și 187 de educatori din cinci județe au fost instruiți în sesiuni de consiliere privind prevenirea consumului de alcool.

2019–2020: Lansarea „Ghidului Părinților Eficienți” și focus pe reziliența familială în timpul pandemiei, ajungând la peste 10.000 de beneficiari.

2021–2023: Adaptarea programelor la noile riscuri: social media, bullying și anxietate, cu ateliere dedicate cadrelor didactice.

2024: Lansarea podcastului „Despre Alcool”, care a depășit deja 7 milioane de vizualizări, confirmând setea de informație credibilă a publicului tânăr.

Radiografia momentului: 30% dintre copiii de 10-14 ani au gustat deja alcool

Cifrele prezentate în cadrul conferinței sunt alarmante. Un studiu World Vision România arată că aproape o treime dintre copiii cu vârste între 10 și 14 ani au consumat alcool cel puțin o dată. Mai mult, accesul la aceste substanțe este extrem de facil: 69% dintre adolescenți declară că pot procura alcool „ușor sau foarte ușor”.

Dr. Daniela Boșca, Director Executiv FONPC, a subliniat complexitatea riscurilor actuale: „Datele Agenției Române pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor arată dimensiunea problemei: 81% dintre adolescenții români de 15-16 ani au consumat alcool cel puțin o dată, peste media europeană de 73%. În același timp, 53% sunt în risc de dependență de social media, iar 25% au dificultăți în controlul jocurilor video. Vorbim despre o generație expusă simultan la multiple comportamente de risc, care are nevoie de sprijin corect adaptat pentru a naviga prin aceste riscuri sociale cu consecințe pe termen lung.”

Cele patru stiluri parentale: Cine oferă „Dragostea Fermă”?

Specialiștii au pus sub lupă cele patru modele de educație în familie, evidențiind că echilibrul este singura cale eficientă de prevenție.

Stilul Democratic (Autoritar-Echilibrat): Este „standardul de aur”. Se bazează pe limite clare, dialog și căldură emoțională. Copiii crescuți astfel au cea mai mică rată de consum de substanțe, fiind mai încrezători și având o reglare emoțională mai bună.

Stilul Autoritar: Controlul excesiv fără apropiere emoțională. Rezultatul? Copii anxioși care pot folosi alcoolul ca mecanism de evadare din fața presiunii constante.

Stilul Permisiv: Afecțiune fără limite. Acești copii nu primesc reperele necesare pentru a face față presiunii de grup, fiind vulnerabili în fața tentațiilor.

Stilul Neglijent: Absența limitelor și a implicării. Reprezintă cel mai mare risc, lăsând copilul fără nicio ancoră morală sau emoțională.

Nevoia de politici publice integrate

Robert Uzună, Vicepreședinte Corporate Affairs Ursus Breweries, a întărit necesitatea colaborării multisectoriale: „Conferința de astăzi reconfirmă că prevenția nu poate fi realizată de un singur actor. Credem că informarea corectă, dialogul deschis și susținerea părinților sunt esențiale pentru a reduce riscurile. Evoluția problemei din ultimul deceniu ne arată că este nevoie de colaborare mai strânsă între autorități, mediul privat și societatea civilă.”

Autoritățile prezente la „Inspiration Day” au concluzionat că, deși cadrul legislativ este necesar (aplicarea strictă a legii privind vânzarea alcoolului către minori), acesta rămâne ineficient fără programe școlare extinse și fără sprijin direct pentru familii. Prevenția începe la masa din bucătărie, prin „dragoste fermă”, dar trebuie susținută de o întreagă comunitate care refuză să normalizeze consumul de alcool la vârste fragede.

Foto: Ursus

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Știri România 16:00
Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont”
Știri România 15:51
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont”
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Fanatik.ro
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România”. Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri”
Stiri Mondene 16:00
Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România”. Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri”
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm”
Stiri Mondene 15:36
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ObservatorNews.ro
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Politică 15:38
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
Fanatik.ro
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului