„Sunetul care semnalează activarea sistemelor de apărare a fost auzit în mai multe părți ale Teheranului, inclusiv în vestul și estul” capitalei Iranului, scrie agenția guvernamentală de presă IRNA, citată de AFP.

Pe de altă parte, explozii s-au produs în provincia Lorestan (vest) și la Semna (nord).

Atacuri cu drone în Bahrain, Iordania și Kuweit

În același timp, armata iraniană a revendicat joi dimineață lansarea unor atacuri asupra unor „ținte americane” din Bahrain, Iordania și Kuweit.

Forțele armate iraniene au vizat „un radar, sisteme de comunicații și instalații de stocare a combustibilului ale armatei americane de la baza aeriană Al-Azraq din Iordania, cu ajutorul unor drone de atac”, potrivit unui comunicat transmis de televiziunea de stat de la Teheran.

Armata iordaniană anunțase mai devreme că a interceptate opt rachete iraniene care vizau teritoriul său. Atacul nu s-a soldat cu victime.

Armata kuweitiană informase, de asemenea, că răspunde la „atacuri ostile cu drone” iraniene, în timp ce sirenele de alertă aeriană au răsunat în Bahrain.

Armata „ripostează la atacurile cu drone ostile în urma agresiunii infame a Iranului”, a transmis Statul Major al Kuweitului, precizând că zgomotele de explozii auzite sunt rezultatul interceptărilor aeriene.

SUA au efectuat două valuri de atacuri aeriene într-o singură zi

Aceste atacuri vin după ce armata americană a efectuat miercuri două serii de lovituri aeriene în teritoriul iranian.

„Atacurile vizează capacități militare iraniene folosite pentru a amenința navele care tranzitează liber prin Strâmtoarea Ormuz”, a precizat, după cel de-a doua serie de lovituri, Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu.

În prima operațiune, care a început la ora 11.30 GMT (13.30 ora României) și a durat circa 90 de minute, forțele americane au lansat muniții de precizie asupra sistemelor de apărare costieră, asupra depozitelor de rachete de croazieră și a platformelor de lansare a acestora amplasate pe insula Greater Tunb din Golful Persic.

Statele Unite au reluat de o săptămână bombardamentele asupra teritoriului iranian din cauza faptului că Teheranul a atacat mai multe nave comerciale în zona Strâmtorii Ormuz și a încălcat astfel memorandumul de înțelegere pentru încetarea ostilităților și negocierea păcii.

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