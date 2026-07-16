„Astăzi suntem și la Casa de Pensii! :) Scuze că nu am anunțat înainte!” a fost mesajul DIICOT, însoțit de un emoticon ironic de zâmbet.

Seara, ministrul interimar al Muncii a reacționat tot pe Facebook. „Am văzut “ironia” din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă și cred că o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată”, a scris Dragoș Pîslaru pe rețeaua de socializare.

Și a continuat: „Propunerea mea rămâne aceea de a avea un protocol de colaborare instituțională care să pună pe primul loc sănătatea și bunăstarea oamenilor vulnerabili afectați de astfel de acțiuni. În absența unui astfel de protocol, viața oamenilor este pusă în pericol, iar prioritatea noastră principală trebuie să fie viața oamenilor”.

„În cazul de la Casa de Pensii, fiind o speță complet diferită, care nu implică sănătatea a peste 400 de oameni vulnerabili, nu simt absolut nici o nevoie să fi fost informat prealabil în vreun fel. Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea. Azi nu este despre glume ori înțepături ironice. Azi avem datoria să demonstrăm respect pentru instituțiile publice în care lucrăm și, mai important, pentru românii pe care îi slujim”, a conchis Pîslaru.

Reamintim că fosta preşedintă a ANPDPD, a fost demisă pe 8 iulie pentru că nu l-a informat pe ministrul Pîslaru despre acţiunea DIICOT din 30 iunie referitoare la azilele ilegale din Bihor. „Înţeleg că s-a simţit într-o postură inconfortabilă în momentul în care a aflat în dimineaţa acţiunii, însă i-am spus şi dumnealui că […] mi-a fost învederată expres obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la informaţiile care mi-au fost aduse la cunoştinţă”, a replicat ea într-o conferință de presă. După câteva zile, Pîslaru a afirmat că nu era obligat să o sune pe Zară și să o anunțe că o demite, pentru că ea „ocupa o funcție politică”, pusă de PSD, dar totuși a făcut acest lucru. „În politica pesedistă, eleganța și diplomația nu își au locul”, a transmis Pîslaru pe 12 iulie.

Mai reamintim că, pe 14 iulie, preşedintele Nicuşor Dan a spus că este „mulţumit spre foarte mulţumit de activitatea parchetelor”, adică DIICOT, DNA și Parchetul General. „Aduc aminte că în momentul în care am desemnat şefii celor trei parchete am spus că am invitat societatea să aştepte şase luni, ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mişcă foarte bine”, a afirmat șeful statului.

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