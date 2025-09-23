Ce este leucovorinul

Leucovorinul, cunoscut și sub numele de acid folinic, este o formă de folat (vitamina B9), esențială pentru creșterea și diviziunea celulelor. Până acum, medicamentul a fost aprobat pentru a contracara efectele toxice ale unor tratamente oncologice, precum metotrexatul, dar și pentru a spori eficiența altor chimioterapii sau pentru a trata anumite tipuri de anemie.

Medicamentul poate fi administrat pe cale orală sau intravenos și este produs de mai multe companii farmaceutice.

De ce este important folatul

Folatul sprijină sistemul imunitar și ajută la producerea de celule roșii sănătoase. În timpul sarcinii, un nivel scăzut de folat poate provoca malformații grave ale fătului, cunoscute sub numele de defecte de tub neural.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă tuturor femeilor aflate la vârsta fertilă să consume zilnic 400 de micrograme de acid folic pentru a preveni aceste probleme.

Unele studii au găsit și o posibilă legătură între nivelul scăzut de folat în sarcină și riscul crescut de autism la copii, însă cercetările nu sunt concludente.

De ce este luat în calcul pentru autism

Deși leucovorinul nu este aprobat oficial pentru autism, unii medici îl prescriu „off-label”, adică pentru o utilizare diferită de cea pentru care a primit aviz.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Cercetări realizate la SUNY Downstate Medical Center din New York și în alte centre medicale au arătat că până la trei sferturi dintre copiii cu autism ar putea avea variații genetice sau probleme autoimune care blochează transportul folatului către creier.

Studii clinice de dimensiuni reduse au sugerat că tratamentul cu leucovorin poate îmbunătăți abilitățile verbale, sociale și poate reduce iritabilitatea la unii copii cu autism.

Autismul, tulburarea de dezvoltare care afectează 1 din 36 de copii

Autismul, cunoscut medical sub numele de tulburare de spectru autist (TSA), este o tulburare de dezvoltare neurologică ce afectează modul în care o persoană comunică, interacționează social și percepe lumea din jur.

Simptomele variază foarte mult de la un individ la altul, dar includ adesea dificultăți de comunicare, comportamente repetitive și interese restrânse. De regulă, semnele apar încă din copilăria timpurie și persistă pe tot parcursul vieții.

Conform Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), autismul afectează aproximativ 1 din 36 de copii în Statele Unite, fiind o afecțiune complexă, cu cauze ce implică factori genetici și de mediu.

În România, 14,3% din copiii de școală primară sunt diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, arată datele unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) din 2023. Estimarea globală a Organizației Mondiale a Sănătății arată că 1 din 100 de copii suferă de autism.

Specialiștii avertizează: cercetările sunt abia la început

Autism Science Foundation atrage atenția că știința din spatele acestor rezultate este „într-un stadiu foarte timpuriu”.

„Datele favorabile provin din doar patru studii clinice mici, fiecare cu doze și criterii diferite, iar într-un caz, efectele au depins de o anumită variantă genetică”, a transmis organizația.

Dr. David Mandell, profesor de psihiatrie și expert în autism la Universitatea din Pennsylvania, a declarat pentru Reuters:

„Leucovorinul ar putea fi un posibil tratament pentru unii copii cu autism, dar dovezile pe care le avem acum sunt foarte, foarte slabe.”

La polul opus, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că medicii americani vor fi sfătuiți în curând să nu mai prescrie Tylenol, un medicament pe bază de paracetamol (acetaminofen), folosit pentru a reduce durerea și febra, femeilor însărcinate, citând o legătură controversată între acest medicament și autism.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
16.500 de euro amendă pentru șoferul de TIR al acestui camion care plecase din Germania spre Iordania
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie - 20 octombrie 2025. După zile prea calde, vin perioade foarte reci
Știri România 09:25
Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 20 octombrie 2025. După zile prea calde, vin perioade foarte reci
Catinca Tăbăcaru la Impact Bucharest 2025: Puntea dintre artă și justiție, o discuție despre impactul social al culturii
Interviu
Știri România 08:29
Catinca Tăbăcaru la Impact Bucharest 2025: Puntea dintre artă și justiție, o discuție despre impactul social al culturii
Parteneri
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Adevarul.ro
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Silviu Mircescu, primele declarații despre presupusa relație cu Iulia Pârlea: „Nu mai dorm de joi”
Stiri Mondene 09:44
Silviu Mircescu, primele declarații despre presupusa relație cu Iulia Pârlea: „Nu mai dorm de joi”
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Stiri Mondene 09:38
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.ro
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Mediafax.ro
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
România va fi lovită de ciclon! Urmează temperaturi scăzute, cu ploi și vijelii
KanalD.ro
România va fi lovită de ciclon! Urmează temperaturi scăzute, cu ploi și vijelii

Politic

La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea