Ce este leucovorinul

Leucovorinul, cunoscut și sub numele de acid folinic, este o formă de folat (vitamina B9), esențială pentru creșterea și diviziunea celulelor. Până acum, medicamentul a fost aprobat pentru a contracara efectele toxice ale unor tratamente oncologice, precum metotrexatul, dar și pentru a spori eficiența altor chimioterapii sau pentru a trata anumite tipuri de anemie.

Medicamentul poate fi administrat pe cale orală sau intravenos și este produs de mai multe companii farmaceutice.

De ce este important folatul

Folatul sprijină sistemul imunitar și ajută la producerea de celule roșii sănătoase. În timpul sarcinii, un nivel scăzut de folat poate provoca malformații grave ale fătului, cunoscute sub numele de defecte de tub neural.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă tuturor femeilor aflate la vârsta fertilă să consume zilnic 400 de micrograme de acid folic pentru a preveni aceste probleme.

Unele studii au găsit și o posibilă legătură între nivelul scăzut de folat în sarcină și riscul crescut de autism la copii, însă cercetările nu sunt concludente.

De ce este luat în calcul pentru autism

Deși leucovorinul nu este aprobat oficial pentru autism, unii medici îl prescriu „off-label”, adică pentru o utilizare diferită de cea pentru care a primit aviz.

Cercetări realizate la SUNY Downstate Medical Center din New York și în alte centre medicale au arătat că până la trei sferturi dintre copiii cu autism ar putea avea variații genetice sau probleme autoimune care blochează transportul folatului către creier.

Studii clinice de dimensiuni reduse au sugerat că tratamentul cu leucovorin poate îmbunătăți abilitățile verbale, sociale și poate reduce iritabilitatea la unii copii cu autism.

Autismul, tulburarea de dezvoltare care afectează 1 din 36 de copii

Autismul, cunoscut medical sub numele de tulburare de spectru autist (TSA), este o tulburare de dezvoltare neurologică ce afectează modul în care o persoană comunică, interacționează social și percepe lumea din jur.

Simptomele variază foarte mult de la un individ la altul, dar includ adesea dificultăți de comunicare, comportamente repetitive și interese restrânse. De regulă, semnele apar încă din copilăria timpurie și persistă pe tot parcursul vieții.

Conform Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), autismul afectează aproximativ 1 din 36 de copii în Statele Unite, fiind o afecțiune complexă, cu cauze ce implică factori genetici și de mediu.

În România, 14,3% din copiii de școală primară sunt diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, arată datele unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) din 2023. Estimarea globală a Organizației Mondiale a Sănătății arată că 1 din 100 de copii suferă de autism.

Specialiștii avertizează: cercetările sunt abia la început

Autism Science Foundation atrage atenția că știința din spatele acestor rezultate este „într-un stadiu foarte timpuriu”.

„Datele favorabile provin din doar patru studii clinice mici, fiecare cu doze și criterii diferite, iar într-un caz, efectele au depins de o anumită variantă genetică”, a transmis organizația.

Dr. David Mandell, profesor de psihiatrie și expert în autism la Universitatea din Pennsylvania, a declarat pentru Reuters:

„Leucovorinul ar putea fi un posibil tratament pentru unii copii cu autism, dar dovezile pe care le avem acum sunt foarte, foarte slabe.”

La polul opus, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că medicii americani vor fi sfătuiți în curând să nu mai prescrie Tylenol, un medicament pe bază de paracetamol (acetaminofen), folosit pentru a reduce durerea și febra, femeilor însărcinate, citând o legătură controversată între acest medicament și autism.

